La fauna autóctona está en riesgo por lo que hay que impedir la caza furtiva

La preservación de la fauna autóctona se ha convertido en una urgencia ineludible para San Juan y toda la región de Cuyo. La caza furtiva, que cada tanto resurge con fuerza en parajes alejados y áreas protegidas, sigue poniendo en peligro a especies que ya subsisten con enormes dificultades. Más que un problema aislado, se trata de una amenaza directa contra el equilibrio ambiental y el patrimonio natural de la provincia.

Hoy más que nunca resulta imprescindible asumir el compromiso de proteger este recurso natural. El accionar de los cazadores furtivos, motivados muchas veces por el lucro o por la idea de la caza como deporte, avanza sobre animales que cumplen un rol esencial en la biodiversidad local. Cada ejemplar que desaparece implica una pérdida irreparable para los ecosistemas que sostienen la vida en ambientes frágiles como los de nuestra región.

Diversas especies características de San Juan se encuentran en peligro de extinción. La vicuña encabeza la lista de animales más codiciados, seguida por la iguana, el cóndor andino, el zorro colorado y las tortugas terrestres. Su desaparición no solo significaría un daño ecológico, sino también cultural y científico, ya que forman parte de la identidad natural de la provincia.

La problemática se vincula además con desafíos globales como el cambio climático y la destrucción de hábitats. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miles de especies en el mundo están amenazadas por acciones humanas que incluyen incendios forestales, desmontes, contaminación y expansión urbana. En San Juan existen alrededor de 300 especies autóctonas que requieren protección activa frente a estas presiones.

Aunque la legislación provincial prohíbe la caza de animales silvestres en peligro de extinción, la práctica ilegal persiste. Esto evidencia la necesidad de fortalecer controles, incrementar la presencia de guardafaunas y aplicar tecnologías de monitoreo que permitan detectar incursiones furtivas. Sin embargo, la respuesta no puede limitarse al castigo. Es imprescindible desarrollar campañas de concientización que promuevan el respeto por la vida silvestre desde la educación y la participación comunitaria.

La caza furtiva representa hoy uno de los negocios ilegales más rentables del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y armas. Combatirla requiere una estrategia integral que combine prevención, sanciones efectivas y cooperación entre autoridades, productores rurales y organizaciones ambientalistas.

Preservar la fauna autóctona no es una opción romántica ni un lujo ecológico. Es una responsabilidad colectiva. Defender a las especies que aún resisten significa cuidar el equilibrio ambiental y garantizar que las futuras generaciones puedan convivir con la riqueza natural que distingue a San Juan. Solo con decisión política y compromiso social se podrá poner fin a una práctica que amenaza la vida misma.