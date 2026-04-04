El difícil camino de la probidad

En las últimas semanas se ha desatado un vendaval de noticias sobre posibles hechos de corrupción en el gobierno nacional, acentuadas luego de la desaliñada respuesta del jefe de gabinete, Adorni, sobre su viaje en avión privado, y por haber subido a su mujer al avión presidencial. Esto casi que borró la importancia de las jornadas de trabajo en EEUU sobre las posibilidades de inversión que se abren en nuestro país, desarrolladas ante una numerosa cantidad de empresarios de todo el mundo. Como consecuencia de Adorni, casi nada se habló sobre ese magno objetivo.

Paralelamente volvieron al tapete casos no cerrados, que ocurrieron en 2025, como Libra y Andis, que abrieron la boca de la oposición y le hizo decir a Grabois, por ejemplo, que "este es un gobierno de delincuentes. De lúmpenes metidos a la política para delinquir". Es comprensible que aprovechen cualquier metida de pata del gobierno para demostrarle a la población que "somos todos iguales", o que "ellos son la verdadera casta". Cualquier cosa cabe en el fárrago de la política. Veamos.

Les aseguro que leo profusamente, además escucho, tratando de profundizar el análisis para descubrir por dónde se conforma la presunta figura del co-estafador del presidente Milei en el caso Libra. Partiendo de los contenidos hallados en el celular de Mauricio Novelli, un solo hecho tiene la rúbrica del presidente: el tuit que promocionó el lanzamiento de la cripto moneda. Y el solo y contundente acto de borrarlo, superadas apenas las 5 horas de la promoción, quitándole explícitamente su apoyo, en mi opinión lo aparta de toda sospecha. ¿Quién en el ánimo de estafar gente se va a retirar del "negocio" a las pocas horas, perdiendo la posibilidad de multiplicar varias veces los 100 millones de dólares reunidos hasta entonces?

Dólares que Hayden Davis, el cerebro de la maniobra, declaró casi de inmediato que estaban a disposición "del gobierno argentino". ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el gobierno en esto? Intuyo que el plan defensivo de Davis fue implicar al gobierno, y de hecho a Milei, con el fin de no quedar solo a la hora de aclarar su situación ante la Justicia. El viejo y querido "o nos salvamos todos, o nos hundimos todos".

Lo que aún llama la atención es que el presidente no sea más enfático a la hora de dar explicaciones. Solamente dijo "es un negocio entre privados", que no llega a dar cuenta del porqué de su tuit de lanzamiento. Y me inclino a pensar que tal vez no quiera agregar leña al fuego contra Mauricio Novelli, quien lo presentó a Davis. Novelli lo tuvo contratado, según se supo luego, desde 2020, es decir mucho antes que fuera Presidente, para que diera conferencias en distintos foros, sobre el novedoso esquema de las cripto monedas. Se desprende del celular de Novelli que los honorarios de Milei "serían" de 2.000 dólares mensuales. Lo cual no es novedoso, porque el Presidente repite una y otra vez que su modo de ganarse la vida, ante y post presidencia, es a través de conferencias, por las cuales, según declaró hace unos días, puede percibir honorarios de "hasta 500 dólares por cada una". Eso explica de algún modo la intensa relación de estos hombres, entrando y saliendo repetidamente de Olivos o de la Casa Rosada. Circulación ésta que se cortó abruptamente una vez caído Libra.

Lo rescatado del celular de Novelli, en manos del fiscal Taiano, son todos proyectos fantasiosos, que incluyen a Milei como principal figura, pero que en ningún lugar aparece la conformidad expresa de éste. Inclusive el famoso "contrato" de 5 millones de dólares, apenas esbozado en un pre-proyecto, y sin firma, carece de entidad como para afirmar, como alguien hizo, que "aquí está la prueba". Además, constituiría un récord para los premios Guinness, que un "coimero", por primera vez en la historia, se haga firmar un convenio donde queda establecida la "cometa" que va a recibir.

Casos Andis y Adorni

Milei ha puesto a la moral, como centro de su política de gobierno. No se puede permitir el lujo, o la ingenuidad, de mezclarse en actividades sospechosas. Puede que falle alguna pieza dentro de su equipo, como pareciera ser ocurrió con los actores del caso Andis, con Spagnuolo a la cabeza, y al parecer lo constituye también la situación de su Jefe de Gabinete Manuel Adorni. O antes José Luis Espert. Éste y Spagnuolo no están más en la función pública. Y de Adorni se esperan novedades en ese sentido en cualquier momento, aunque el Presidente volvió a expresarle su solidaridad en los actos en honor de los caídos en Malvinas. Lo cierto es que Adorni debe explicaciones más claras, y su persistencia en funciones no hace más que horadar la parte más sensible del programa de gobierno. Sustentada en principios éticos, en frontal lucha contra "la casta".

Sobre Andis, la Justicia está actuando y debe caer con todo el peso de la Ley sobre los responsables, aunque es bueno señalar que ha acotado el periodo de investigación desde diciembre de 2023 para adelante. ¿Antes no? Esta maniobra entre funcionarios y droguerías se mostró tan afiatada, que resulta inverosímil pensar que arrancó desde Milei para acá. Se verá.

Obra pública, desregulación, "cepo"

La ausencia de objetivos que caigan en las previsiones del enriquecimiento ilícito, se desprende de políticas duras, sustentadas en la "motosierra", que abonan la teoría de un Estado más eficiente. La paralización de la obra pública, abortó una de las principales fuentes de hacerse de dinero ilícito. Como se verifica en la actualidad con la causa "Cuadernos", en la cual se enredan intermediarios, políticos y empresarios de la construcción. Se la denomina como la causa de corrupción más grande de la historia argentina. A esto renunció expresamente el presidente, abortando la obra pública. Tan necesarias, si, como aptas para negociados que perjudican el erario público.

Otros puentes directos a la corrupción, procuran ser abortados con las políticas de desregulación, o desburocratización. Esta desregulación es un golpe directo a quienes suelen medrar con las necesidades de los privados que quieran emprender alguna actividad económica.

La salida del "cepo" y el achicamiento de la brecha cambiaria, también han funcionado como un vallado contra distintas operaciones cambiarias, que enriqueció a varios y empobreció a la mayoría. Como se deja entrever a través de las actividades originadas en la AFA, donde el "rulo" de comprar dólar barato, el oficial, y venderlo por el doble, el "blue", hizo que los impulsores de esta operatoria se hicieran de dinero fácil.

La vara "suiza"

Como se ha dicho repetidamente, el gobierno se ha autoimpuesto una vara muy alta, que obliga a todos sus integrantes a ser probos en cada una de sus actividades. No pueden permitirse la posibilidad de ningún desliz porque los ciudadanos están expectantes para ratificarles, o no, su apoyo. Y la oposición está alerta, también, para desacreditarlos en el primer atisbo de corrupción que surja de entre sus filas.