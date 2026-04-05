Domingo de Pascua fresco: así estará el tiempo en San Juan este domingo 5 de abril

Para este 5 de abril, donde se celebra Domingo de Pascua, la jornada se presentará fresca en San Juan. Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado durante toda la jornada. La temperatura alcanzará una máxima cercana a los 21°C, mientras que la mínima rondará los 15°C.

El viento será leve a moderado del sector predominante sudeste, con intensidades entre 13 y 22 km/h.

Para el inicio de la semana se esperan condiciones similares, con una máxima de 21°C para el lunes con la probabilidad de vientos para la tarde, mientras que para el resto de los días la temperatura irá en aumento, el martes la máxima alcanzará los 24°C, 26°C para el miércoles.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smnnnn

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.