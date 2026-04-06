Ley penal juvenil: una discusión insustancial

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SEGURIDAD

Por Juan Manuel Torres - Profesor universitario

En su Ensayo sobre la Sociedad Civil de 1662, John Locke acuñó un célebre concepto de estado. Su doctrina signó la filosofía política de la edad moderna y más allá, reflejándose en las constituciones de numerosas naciones. Según Locke, el estado se origina en un pacto social que tiene por finalidad proteger la vida, libertad y bienes de los que deciden vivir en comunidad. El filósofo inglés dijo varias cosas más sobre la sociedad civil, pero éstas no encontraron el mismo consenso que su noción de estado.

Sería autodestructivo para una sociedad rechazar aquel concepto que goza hoy de una generalizada aceptación, salvo en tiranías, como Cuba o Corea del Norte. Pero no todos advierten lo que se deriva de la doctrina de Locke, algo que pudimos apreciar en las discusiones sobre la ley penal juvenil. Aplicando una lógica elemental, es evidente que la cuestión de la imputabilidad o no imputabilidad de una persona para separarla de la sociedad en defensa de esta última es irrelevante. Lo que sí es relevante es el peligro que representa si tiene una probada conducta contra la vida y bienes de los ciudadanos, sea consciente de ello o no. Probablemente, el "petizo orejudo" hoy sería declarado inimputable, al igual que muchos con conductas compulsivas contra la integridad de los demás, hoy bien identificadas por la psiquiatría y la psicología. Pero de ninguna manera su inimputabilidad significa que puedan moverse libremente en la sociedad. En consecuencia, los que con sus acciones demuestran fehacientemente que la vida y bienes de los demás son irrelevantes para ellos, deben ser separados de la sociedad, a despecho de su edad o condición mental.

La discusión de una ley penal juvenil no es en principio o solamente una cuestión de abogados. La filosofía moral y política es su ámbito principal de discusión y del cual estuvo ausente en las interminables discusiones que todos recordamos. La discusión de una ley penal juvenil no es en principio o solamente una cuestión de abogados. La filosofía moral y política es su ámbito principal de discusión y del cual estuvo ausente en las interminables discusiones que todos recordamos.