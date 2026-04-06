La semana arranca con temperaturas frías, así estará el tiempo en San Juan este lunes 6 de abril

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 6 de abril se presenta en San Juan con condiciones estables y baja probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada pese a tener cielo mayormente nublado.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C y vientos del sector sur que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Hacia la tarde, se espera un leve ascenso térmico que llevará la máxima a los 21°C, manteniéndose la nubosidad predominante. En ese período, el viento intensificará su velocidad, alcanzando entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían situarse entre los 42 y 50 km/h.

Por la noche, las condiciones se mantendrán algo nubladas, con una temperatura en torno a los 17°C y vientos más leves del sudeste, entre 7 y 12 km/h.

El panorama semanal anticipa una tendencia en ascenso de las temperaturas hacia mediados de la semana, con máximas que podrían acercarse a los 25°C y 29°C en los días siguientes.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn06042026 El pronóstico del tiempo del lunes 6 de abril de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.