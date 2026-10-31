Argentina está lejos del final del sida

Desde AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation) advierten que el país enfrenta un desafío que no se puede seguir postergando: transformar los avances científicos en resultados concretos para toda la población. Según el Boletín epidemiológico N° 42 sobre Respuesta al VIH y las ITS en Argentina, se notifican aproximadamente 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año. De ellos, el 49% son tardíos, y el 30 % de los diagnósticos se produce en etapas avanzadas de la infección, cuando el sistema inmunológico ya presenta un deterioro importante. Estos datos evidencian que todavía existen dificultades para garantizar el diagnóstico oportuno.

En un contexto en el que la ciencia ha demostrado que una persona con VIH que recibe tratamiento y mantiene una carga viral no detectable deja de trasmitir el virus por vía sexual, conocido como Indetectable = Intransmisible (I=I), Argentina enfrenta otra dificultad: no dispone de información oficial consolidada que permita conocer cuántas personas con VIH alcanzan la indetectabilidad viral en el país.

A esta situación se suma la falta de información oficial sobre la cantidad de personas con VIH que reciben tratamiento en el sistema de salud privado. La ausencia de estos datos dificulta contar con una visión integral de la situación epidemiológica y evaluar los resultados de la respuesta al VIH en los distintos subsistemas de atención.

Estas limitaciones reducen la capacidad de evaluar los resultados de las políticas públicas, identificar brechas en la atención y determinar cuánto falta para garantizar que el 95% de las personas diagnosticadas accedan al tratamiento, el 95% de ellas sostengan se vinculen al sistema de salud y el 95% puedan estar con una carga viral indetectable.

"No podemos hablar del final de la epidemia del sida como un problema de salud pública si seguimos llegando tarde al diagnóstico y ni siquiera contamos con información nacional consolidada para saber cuántas de las personas que conocen su diagnóstico se vinculan al sistema de salud y llegan a estar indetectables", señaló Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF.

Hoy existen tratamientos eficaces que permiten a las personas con VIH vivir con muy buena calidad de vida y, dejar de trasmitir el VIH cuando su carga viral es indetectable por más de 6 meses. El desafío es garantizar el acceso universal y oportuno al diagnóstico, la vinculación al tratamiento y asegurar que el mismo sea efectivo, teniendo en cuenta los determinantes sociales que muchas veces conspiran con nuestros objetivos. "Tenemos todas las herramientas científicas; pero necesitamos garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento además de poder medir los indicadores epidemiológicos que nos ayudarán a evaluar cómo está evolucionando la pandemia en nuestro país", agregó Pedrola.

A pesar de los avances científicos, el país registra alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año. Además, no cuenta con datos oficiales consolidados que permitan saber cuántas personas alcanzan la indetectabilidad del virus ni la cantidad de personas con VIH bajo tratamiento atendidas en el efectores privado. A pesar de los avances científicos, el país registra alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año. Además, no cuenta con datos oficiales consolidados que permitan saber cuántas personas alcanzan la indetectabilidad del virus ni la cantidad de personas con VIH bajo tratamiento atendidas en el efectores privado.

Los nuevos diagnósticos también demuestran que es importante fortalecer las estrategias de prevención, ampliar el acceso al testeo, facilitar el diagnóstico temprano y garantizar información clara y accesible para toda la población.

No podemos saber cuánto avanzamos si no contamos con información suficiente para medirlo. La respuesta al VIH requiere datos transparentes, políticas públicas sostenidas y un sistema de salud capaz de acompañar a las personas en todas las etapas de la cadena de atención.

Hablar del final de la epidemia del sida exige mucho más que avances médicos: requiere compromiso político, inversión, prevención, acceso universal al tratamiento y sistemas de información que permitan conocer la realidad. No será posible mientras sigan produciéndose nuevos diagnósticos que podrían haberse evitado y no podamos conocer con precisión los resultados de la atención de las personas que viven con VIH.

Estamos lejos del final del sida, pero contamos con las herramientas para avanzar. Lo que falta es garantizar que lleguen a todas las personas.