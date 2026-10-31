El Régimen Penal Juvenil es una respuesta firme para contener el delito en San Juan

La aplicación del nuevo sistema procesal comienza a modificar la respuesta frente a los delitos cometidos por menores, con mayor intervención judicial y expectativas de reducir la reincidencia.

La implementación del Régimen Penal Juvenil en San Juan comienza a mostrar cambios significativos en la dinámica de la seguridad pública. Según destacó el subjefe de la Policía provincial, comisario Pablo Torres, las nuevas disposiciones procesales contribuyeron a reducir la sensación de impunidad que durante mucho tiempo rodeó a determinados hechos delictivos protagonizados por menores de edad.

Uno de los aspectos más cuestionados del sistema anterior era la rápida restitución de los adolescentes aprehendidos a sus padres, incluso después de intervenir en episodios que generaban preocupación social. Esa circunstancia alimentaba la percepción de que las actuaciones policiales carecían de consecuencias concretas y favorecía, en algunos casos, la reiteración de conductas delictivas.

Con las nuevas regulaciones del Código Procesal Penal Juvenil, la articulación entre los efectivos policiales, los ayudantes fiscales y los fiscales de turno adquirió mayor relevancia. Cuando se intercepta a un menor presuntamente involucrado en un ilícito, la comunicación inmediata con la Justicia especializada permite evaluar las circunstancias del hecho, los antecedentes y las medidas que corresponden en cada situación.

En determinados casos, los adolescentes son trasladados al Centro de Menores (CARE) para avanzar con las actuaciones judiciales y las intervenciones correspondientes. De este modo, la respuesta institucional deja de estar asociada a una liberación automática y procura establecer un procedimiento acorde con la gravedad del episodio y las particularidades de cada involucrado.

El cambio resulta especialmente relevante en espacios públicos de gran concurrencia, como el Parque de Mayo, donde la prevención y la intervención oportuna son fundamentales para garantizar la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos.

Torres también señaló modificaciones en el perfil etario de los menores involucrados en causas complejas. Mientras anteriormente se observaba con frecuencia la participación de adolescentes de 16 y 17 años, las intervenciones actuales incluyen franjas más jóvenes, desde los 14 y 15 años. Esta realidad exige respuestas judiciales rigurosas, pero también estrategias preventivas capaces de actuar antes de que las conductas delictivas se consoliden.

De todos modos, todavía resta procesar las estadísticas oficiales de cierre de año. Por eso, las primeras evaluaciones deberán complementarse con datos objetivos sobre reincidencia, cantidad de hechos, edades y resultados de las intervenciones judiciales. Solo así será posible dimensionar con precisión el alcance de los cambios.

La firmeza frente al delito debe acompañarse con respeto por las garantías legales, asistencia familiar, continuidad educativa y oportunidades de inclusión. La sanción, por sí sola, no resuelve las causas de la delincuencia juvenil.

San Juan necesita consolidar una política que combine autoridad, justicia y prevención. Reducir la impunidad constituye un paso indispensable, pero el verdadero éxito del nuevo régimen se medirá por su capacidad para evitar nuevos delitos y ofrecer a los jóvenes alternativas alejadas de la violencia y la marginalidad.