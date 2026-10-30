¿La Tercera Guerra Mundial está en proceso?

Desde hace décadas, la Tercera Guerra Mundial es una posibilidad latente, más vigente que nunca en este 2026, ante la escalada de tensiones geopolíticas que existen en todo el mundo. Muchos países poseen grandes fuerzas militares y el conflicto armado podría estallar en cualquier momento. Se asume que esta guerra involucraría a la mayoría de las grandes potencias mundiales en un enfrentamiento a gran escala y tendría consecuencias más catastróficas que las guerras mundiales anteriores debido al uso de armas de destrucción masiva, en especial por los posibles efectos globales de una guerra nuclear. Superaría a todos los conflictos anteriores en términos de alcance geográfico, devastación medioambiental y pérdidas de vidas.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) comenzó debido a una combinación de tensiones imperialistas, nacionalismo extremo, una carrera armamentista y un rígido sistema de alianzas en Europa. Su detonante directo fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría.

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia, lo que llevó al Reino Unido y a Francia a declarar la guerra a Alemania dos días después.

"La Gran Guerra" fue solo una, entre los años 1914-1918 y 1939-1945; es decir, la unión de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en conjunto.

¿La Tercera Guerra Mundial?

Algunos señalan que comenzó el 24 de febrero de 2022, después de la pandemia, con la guerra entre Rusia y Ucrania, que había comenzado en febrero de 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia y el inicio del conflicto armado en el Dombás, y que escaló hasta convertirse en una invasión a gran escala. Solapadamente, al conflicto se suman la OTAN, Rusia y sus aliados.

¿Qué países podrían ser protagonistas?

Algunos podrían ser Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Israel, India y Pakistán. Además de la geopolítica, factores como la presencia de recursos naturales o el aislamiento geográfico son algunas de las claves. También influye la producción excedente de alimentos.

EE.UU. Desde el punto de vista económico, mantiene su fortaleza a pesar de todos los pronósticos. El país representa un cuarto de toda la economía mundial y relega así a su rival, China, al segundo lugar. Con alrededor de un millón de efectivos, también es el más poderoso desde el punto de vista militar y supera a Rusia y China, que le siguen en el ranking. Tiene una enorme influencia política a nivel planetario.

Rusia. Destina cerca del 10 % de su PIB a gastos militares. El Kremlin tiene como objetivo ampliar sus fuerzas hasta alcanzar 1,5 millones de efectivos activos, con una meta de 2,39 millones entre militares regulares y paramilitares. La diferencia más importante, sin embargo, no está en los números, sino en la experiencia. El Ejército ruso lleva más de cuatro años librando un conflicto convencional a gran escala, con operaciones combinadas de artillería masiva, guerra híbrida y electrónica, además de combates urbanos a una escala no vista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente todos los soldados rusos actualmente en servicio han combatido en Ucrania o han relevado a alguien que lo hizo.

China. Además de su gran economía, tiene las condiciones para desencadenar un conflicto de escala global debido a su poder militar, influencia económica y tensiones geopolíticas, especialmente por su intención de anexar Taiwán a su órbita de dominio.

Corea del Norte. Tiene un potencial limitado, pero significativo, para contribuir a una Tercera Guerra Mundial debido a su programa nuclear, su retórica beligerante y su posición geopolítica.

Irán. Es una potencia militar significativa en Oriente Medio, pero tiene un potencial limitado para desencadenar por sí sola una Tercera Guerra Mundial debido a su tamaño, recursos y alcance global, en comparación con potencias como Estados Unidos, China o Rusia.

Israel. Es una potencia militar significativa en Oriente Medio, pero tiene un potencial limitado para desencadenar por sí solo una Tercera Guerra Mundial debido a su tamaño, recursos y alcance global, en comparación con potencias como Estados Unidos, China o Rusia.

India. Ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial de potencias militares, según Global Firepower. Es una potencia nuclear y cuenta con un arsenal estimado en 180 ojivas nucleares y sistemas de misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos en todo el continente asiático.

Pakistán. Posee una de las fuerzas aéreas más desarrolladas de Asia. Es la 14.ª potencia militar global y cuenta con un aparato demográfico y militar profesionalizado, además de un potencial nuclear importante.

Los cinco países más seguros

Nueva Zelanda: este país experimentó un crecimiento económico significativo, en gran medida debido a sus abundantes recursos naturales y prósperos centros urbanos.

Islandia: su separación geográfica, situada a unos 800 km de la costa noroeste de Escocia y aproximadamente a 950 km del oeste de Noruega, su escasa población —de alrededor de 304.000 personas— y sus abundantes recursos naturales juegan un papel fundamental. A esto se suma su disponibilidad de energía renovable, que la convierte en un destino tentador frente al espectro de una Tercera Guerra Mundial.

Chile: se destaca en Sudamérica como un refugio próspero para quienes buscan protección en situaciones extremas. Además, resulta atractivo por su riqueza en recursos naturales y su espectacular costa, considerada la más larga del mundo.

Fiji: para quienes buscan escapar del caos y encontrar consuelo en un clima más cálido, Fiji es un destino ideal. Esta nación insular del Pacífico, al igual que Nueva Zelanda, está alejada de la mayoría de los demás países. Situada a 2.100 kilómetros al norte de Nueva Zelanda, alberga más de 100 islas habitadas.

Argentina: lo que la protege es su distancia de unos quince mil kilómetros respecto de cualquier objetivo militar y su capacidad para producir alimentos para diez veces su población. La Argentina tiene semillas, energía, medicamentos, repuestos para la red eléctrica y capacidad industrial básica. Lleva un siglo lamentando su lejanía, pero hoy ese es su activo estratégico más valioso.

Una guerra mundial, nuclear o convencional, tendría el mismo mapa, aunque agravado: el hemisferio norte quedaría destruido en horas y estos países citados resultarían afectados de forma incomparablemente menor.

En 1949, después del desencadenamiento del armamento nuclear al final de la Segunda Guerra Mundial, el físico Albert Einstein sugirió que cualquier resultado de una posible Tercera Guerra Mundial sería tan grave como para devolver a la humanidad a la Edad de Piedra. Cuando el periodista Alfred Werner le preguntó con qué tipos de armas creía que se podría combatir en una Tercera Guerra Mundial, Einstein respondió:

"No sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta se peleará con palos y piedras".

En esta línea interpretativa, el historiador Mario E. Fuente Cid ha planteado que la guerra no debe entenderse únicamente como una sucesión de batallas entre Estados, sino como un «estado total» que reorganiza economías, cadenas productivas e imaginarios sociales a escala global. Esta perspectiva amplía el debate contemporáneo sobre el significado de una posible "Tercera Guerra Mundial".

Parece mentira que, tras dos guerras mundiales devastadoras, la humanidad aún piense en la posibilidad de un tercer conflicto de esa magnitud. Sin embargo, la sed de poder, el deseo de control y las tensiones geopolíticas siguen tan latentes como en el siglo pasado, o incluso más.

Este nuevo escenario bélico, aunque parece improbable a gran escala por la amenaza de destrucción mutua asegurada, podría estallar por un error de cálculo, un sabotaje digital o una alianza mal gestionada. Y lo peor es que las ojivas nucleares ya existen y están listas para usarse.