Drones contra el narcotráfico: tecnología que fortalece las investigaciones en San Juan

La incorporación de nuevas tecnologías a la lucha contra el narcotráfico comienza a demostrar resultados concretos en San Juan. El reciente operativo realizado en Villa del Carril, en Capital, que permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas, constituye un ejemplo de la importancia de modernizar los recursos destinados a combatir este delito.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima y avanzó mediante tareas de vigilancia aérea con drones, una herramienta que permitió observar los movimientos registrados en una vivienda sospechada de comercializar estupefacientes. Los elementos reunidos, sumados a testimonios de personas que habrían concurrido al lugar para adquirir drogas, fundamentaron el procedimiento judicial.

Durante el allanamiento se secuestraron 726 gramos de cocaína y cerca de 80.000 pesos en efectivo. El sospechoso, identificado como Mario Jofré, fue imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanecerá detenido en su domicilio mientras continúa la investigación. La causa, en manos de la Justicia Federal, refleja cómo la combinación de denuncias ciudadanas, inteligencia policial y tecnología puede contribuir a desarticular estructuras dedicadas al narcomenudeo.

El empleo de vehículos aéreos no tripulados representa un avance significativo para las fuerzas de seguridad. Su capacidad para registrar imágenes desde distintas perspectivas permite vigilar domicilios sospechosos, identificar patrones de movimiento y documentar posibles transacciones sin exponer innecesariamente al personal encargado de las investigaciones. Asimismo, las filmaciones pueden aportar elementos probatorios relevantes para fundamentar las decisiones judiciales, siempre que se obtengan y utilicen conforme a las exigencias legales.

Estos dispositivos también ofrecen ventajas en la planificación de allanamientos, al facilitar el reconocimiento previo de terrenos, accesos y posibles vías de escape. De esta manera, contribuyen a mejorar la coordinación operativa y reducir riesgos durante intervenciones que pueden presentar situaciones complejas.

La modernización del Departamento de Drogas Ilegales, mediante drones, cámaras de alta definición, unidades móviles equipadas con escáneres y canes adiestrados, constituye una estrategia que merece continuidad y fortalecimiento. Sin embargo, la incorporación de equipamiento, por sí sola, no garantiza resultados. También se requieren capacitación permanente, mantenimiento, coordinación entre organismos y una administración responsable de los recursos disponibles.

La lucha contra el narcotráfico exige, además, investigaciones sostenidas que permitan avanzar desde los puntos minoristas de expendio hasta las redes de abastecimiento y distribución que los sostienen. Desmantelar un kiosco de drogas representa un paso importante, pero no suficiente si no se continúa trabajando sobre las estructuras que alimentan ese mercado ilegal.

San Juan tiene en la tecnología un aliado valioso para enfrentar esta problemática. Aprovechar sus posibilidades, con controles judiciales adecuados y políticas de seguridad integrales, permitirá mejorar la eficacia investigativa. El desafío consiste en transformar cada avance tecnológico en resultados duraderos que contribuyan a reducir la circulación de drogas y brindar mayor tranquilidad a la comunidad.