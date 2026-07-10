Cada vez más cerca de que las rutas nacionales sean concesionadas y mantenidas con peajes

La posibilidad de que San Juan asuma la concesión de rutas nacionales y financie su mantenimiento mediante el cobro de peajes vuelve a instalar un debate de enorme trascendencia para el futuro de la infraestructura provincial. El nuevo plan vial impulsado por el Gobierno nacional, orientado a ampliar el sistema de concesiones y promover inversiones privadas en corredores estratégicos, ofrece una alternativa que merece ser analizada con seriedad, lejos de prejuicios y de posiciones apresuradas.

La realidad de la red vial argentina demuestra que el esquema tradicional de financiamiento estatal resulta insuficiente para atender las crecientes necesidades de conservación, modernización y ampliación de los caminos nacionales. El deterioro de numerosas rutas, producto de años de escasas inversiones y del incremento constante del tránsito pesado, exige encontrar mecanismos innovadores que permitan recuperar una infraestructura indispensable para el desarrollo económico.

En ese contexto, el Decreto 253/2026 habilita a San Juan y a otras provincias a administrar rutas nacionales mediante concesiones de hasta treinta años, financiadas con peajes e inversiones privadas. No significa que las cabinas de cobro vayan a instalarse de inmediato, sino que existe ahora un marco legal para que cada jurisdicción decida si adopta este modelo y en qué corredores considera conveniente aplicarlo.

Para San Juan, el tema adquiere una dimensión estratégica. La provincia atraviesa un período de importantes expectativas de crecimiento vinculadas al desarrollo minero, al fortalecimiento de la producción agroindustrial y al incremento del transporte de cargas. Todo ello demanda rutas modernas, seguras y con capacidad suficiente para responder al movimiento que generarán las nuevas inversiones.

Corredores como las rutas nacionales 40, 150, 149, 20 y 141 constituyen verdaderos ejes de integración regional y nacional. Su estado de conservación no solo influye sobre la seguridad vial, sino también sobre la competitividad de las economías regionales, la actividad turística y la conectividad de numerosas comunidades alejadas de los principales centros urbanos.