El museo virtual de la Sociedad Israelita

La Sociedad Israelita de San Juan aspira a presentar hacia el próximo mes de noviembre, en su 110 aniversario, el Museo Judío Virtual de la Comunidad Judía de San Juan.

Estamos en presencia de un proyecto innovador de carácter cultural y educativo que busca preservar, difundir y transmitir el valioso legado de la comunidad judía en nuestra provincia.

La propuesta del museo está orientada a crear un espacio digital donde se pueda reflexionar, aprender y compartir la historia y el presente de la colectividad judía en nuestra provincia. Está pensado tanto para quienes forman parte de la comunidad israelita como para toda la sociedad sanjuanina y el público en general. En la actualidad, los recursos virtuales y los archivos digitalizados resultan esenciales para garantizar el acceso al conocimiento y a contenidos de calidad de forma abierta e inclusiva.

Se entiende que un museo en formato digital es una herramienta de enorme alcance, ya que permite acercar contenido a distintos públicos sin importar la distancia. Además, se convierte en un recurso pedagógico muy valioso para docentes y estudiantes de todos los niveles educativos, al alcance de cualquier computadora, tablet o teléfono móvil. Desde esta perspectiva, el museo propone conectar lo local con lo global, promoviendo el respeto, la diversidad y el intercambio cultural.

Recorrer la línea del tiempo que propondrá el museo, donde se ve en forma cronológica lo que pasaba en San Juan, en la Argentina, en el mundo y en la comunidad israelita local en los últimos ciento diez años es una herramienta que se presume valiosa y dinámica.

Con este proyecto, la Sociedad Israelita de San Juan busca aportar al desarrollo de propuestas educativas y culturales innovadoras, al servicio de nuestra provincia y de todos aquellos que deseen acercarse y conocer más sobre la herencia judía. Con este proyecto, la Sociedad Israelita de San Juan busca aportar al desarrollo de propuestas educativas y culturales innovadoras, al servicio de nuestra provincia y de todos aquellos que deseen acercarse y conocer más sobre la herencia judía.

El objetivo es ofrecer experiencias interactivas que permitan a cada visitante vincularse de manera personal con la memoria y la cultura. A través de objetos históricos y testimonios el museo narrará historia, costumbres y tradiciones construyendo un puente entre el pasado, el presente y la vida cotidiana de quienes lo recorren virtualmente. El registro fotográfico que se expondrá recorriendo el siglo veinte y parte del siglo actual se va enriqueciendo día a día en virtud de la campaña para obtener registros que ha impulsado la institución a nivel local.

El museo se proyecta también como un espacio de diálogo y aprendizaje, donde sea posible derribar estereotipos y prejuicios, y fortalecer valores de respeto mutuo y convivencia entre comunidades.

Se confía en que esta iniciativa contribuya a democratizar el acceso a la cultura, ofreciendo contenidos de calidad de manera gratuita y accesible desde cualquier lugar, sin la necesidad de trasladarse físicamente.

En el mundo actual, los museos virtuales se han convertido en una tendencia que marca nuevos modos de transmitir conocimiento y cultura. Con este proyecto, la Sociedad Israelita de San Juan busca aportar al desarrollo de propuestas educativas y culturales innovadoras, al servicio de nuestra provincia y de todos aquellos que deseen acercarse y conocer más sobre la herencia judía.

Este museo es también un homenaje a todas las familias judías que, con esfuerzo y compromiso, construyeron comunidad en San Juan y dejaron huellas imborrables en nuestra historia colectiva. A ellas se dedica dicha iniciativa, que se desea sea una puerta abierta hacia el aprendizaje, la memoria y el respeto por la diversidad.