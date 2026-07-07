La oportunidad que San Juan no puede dejar pasar

La reciente sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero representa un paso significativo para la provincia de San Juan. La decisión de promover una mayor participación de trabajadores y proveedores locales en la actividad minera expresa una visión compartida, en la que los beneficios de una nueva etapa de inversiones puedan traducirse en mayores oportunidades para el entramado productivo sanjuanino.

Sin embargo, toda oportunidad plantea también un desafío. La minería del siglo XXI ya no funciona como una actividad aislada. Forma parte de complejas cadenas globales de valor y de sofisticadas cadenas de suministro, donde empresas de distintos países participan coordinadamente para proveer bienes y servicios bajo exigentes estándares internacionales de calidad, seguridad, trazabilidad, sostenibilidad y eficiencia operativa.

En este escenario, podemos preguntarnos: ¿están nuestras empresas preparadas para competir dentro de esas cadenas globales? Responder este interrogante exige ampliar la mirada, ya que, durante mucho tiempo, el desarrollo económico asociado a los recursos naturales fue entendido principalmente como una consecuencia de las inversiones. Sin embargo, décadas de investigación internacional demuestran que la disponibilidad de recursos minerales, el ingreso de capitales o incluso la existencia de marcos normativos favorables no garantizan, por sí solos, procesos sostenidos de desarrollo.

Autores como Michael Porter sostienen que la verdadera ventaja competitiva de los territorios depende de su capacidad para construir empresas innovadoras e instituciones sólidas. Por su parte, los estudios sobre cadenas globales de valor desarrollados por Gary Gereffi muestran que la inserción internacional ya no depende únicamente de producir más, sino de desarrollar capacidades que permitan ocupar posiciones de mayor valor agregado dentro de esas cadenas.

Investigaciones realizadas en Australia y Perú muestran que el desarrollo de proveedores locales no surge espontáneamente como consecuencia de la actividad extractiva. Requiere instituciones capaces de articular al Estado, las empresas, las universidades y las organizaciones intermedias para impulsar procesos permanentes de aprendizaje, innovación y fortalecimiento empresarial. Investigaciones realizadas en Australia y Perú muestran que el desarrollo de proveedores locales no surge espontáneamente como consecuencia de la actividad extractiva. Requiere instituciones capaces de articular al Estado, las empresas, las universidades y las organizaciones intermedias para impulsar procesos permanentes de aprendizaje, innovación y fortalecimiento empresarial.

Las experiencias internacionales en países mineros refuerzan esta idea. Investigaciones realizadas en Australia y Perú muestran que el desarrollo de proveedores locales no surge espontáneamente como consecuencia de la actividad extractiva. Requiere instituciones capaces de articular al Estado, las empresas, las universidades y las organizaciones intermedias para impulsar procesos permanentes de aprendizaje, innovación y fortalecimiento empresarial. En otras palabras, la evidencia es consistente, las oportunidades económicas no se transforman automáticamente en desarrollo. Lo que marca la diferencia son las capacidades.

Hoy las grandes compañías mineras no seleccionan proveedores únicamente por proximidad geográfica o precio. Evalúan sistemas de gestión de calidad, cumplimiento normativo (compliance), desempeño ambiental, seguridad y salud ocupacional, criterios ESG, transformación digital, estabilidad financiera, trazabilidad, capacidad logística, gestión documental y mejora continua, entre otros importantes requisitos. Competir en este contexto significa mucho más que vender un producto o prestar un servicio. Significa demostrar que una empresa posee las capacidades necesarias para integrarse de manera confiable y sostenible a una cadena de suministro global.

Esta realidad abre una enorme oportunidad para las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas. La nueva legislación genera un marco institucional favorable para fortalecer la participación local. Pero el siguiente paso consiste en acompañar a las empresas en el desarrollo de las capacidades que hoy demanda la minería internacional. Diagnosticar brechas, profesionalizar la gestión, incorporar certificaciones, fortalecer procesos internos, promover la innovación y facilitar el acceso al conocimiento constituyen desafíos tan importantes como la propia atracción de inversiones.

La competitividad ya no puede entenderse únicamente como una responsabilidad individual de cada empresa. Es el resultado de un ecosistema donde políticas públicas, instituciones, sector privado y sistema científico-tecnológico trabajan de manera coordinada para generar ventajas competitivas sostenibles. En este sentido, el desafío de San Juan trasciende la coyuntura minera. Se trata de construir capacidades que permanezcan una vez finalizados los proyectos extractivos y que permitan a nuestras empresas competir no solamente en la provincia, sino también en otros mercados y sectores productivos.

La historia económica demuestra que los territorios más exitosos no son necesariamente aquellos que poseen más recursos naturales, sino aquellos que logran transformar esos recursos en conocimiento, innovación y capital humano. Sin lugar a dudas, en la Provincia de San Juan, la minería puede ser el motor inicial de ese proceso. Por eso, el verdadero legado no estará dado únicamente por el cobre o el oro que salgan de nuestras montañas, estará dado por las capacidades que seamos podamos de construir alrededor de esa actividad.