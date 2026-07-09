Aspectos de la independencia nacional que aún no terminamos de consolidar

Cada 9 de Julio convoca a los argentinos a recordar uno de los momentos más trascendentes de nuestra historia. La declaración de la Independencia, sancionada en el Congreso de Tucumán en 1816, significó mucho más que la ruptura formal con la Corona española: representó la decisión irrevocable de construir una nación libre, soberana y dueña de su propio destino. Fue un acto de enorme valentía política que sentó las bases de la República y dejó un legado que conserva plena vigencia.

Sin embargo, la independencia no es un logro que pueda considerarse definitivo. Se fortalece o se debilita según la capacidad de un país para consolidar instituciones sólidas, garantizar el bienestar de su población y generar condiciones de desarrollo sostenido. A más de dos siglos de aquella jornada histórica, la Argentina continúa enfrentando desafíos que ponen a prueba el verdadero alcance de su autonomía.

La soberanía no se expresa únicamente en los símbolos patrios, en una Constitución o en el reconocimiento internacional. También se refleja en la posibilidad de ofrecer trabajo digno, educación de calidad, seguridad jurídica, estabilidad económica y oportunidades de progreso para todos los ciudadanos. Un país que depende de crisis recurrentes, de desequilibrios permanentes o de la incertidumbre difícilmente pueda ejercer plenamente la independencia que proclamó en 1816.

Esto no significa que la Argentina deba aislarse del mundo ni renunciar a la cooperación internacional. Por el contrario, la fortaleza de una nación moderna reside en relacionarse con otros países desde una posición de respeto mutuo, con instituciones previsibles, reglas claras y una economía capaz de generar confianza. La verdadera independencia consiste en decidir el propio rumbo sin condicionamientos derivados de las debilidades internas.

Nuestro país posee recursos naturales extraordinarios, una capacidad productiva reconocida, talento humano y un potencial que pocas naciones pueden exhibir. Sin embargo, durante décadas esos atributos se han visto limitados por ciclos de inestabilidad, enfrentamientos políticos y dificultades económicas que han impedido alcanzar un crecimiento sostenido. Superar esas limitaciones constituye uno de los mayores desafíos para honrar el legado de los congresales de Tucumán.