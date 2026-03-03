Cuando la educación vial es responsabilidad de todos los sectores de la comunidad

Compartir







En tiempos donde muchas problemáticas sociales parecen depender exclusivamente de decisiones gubernamentales, la experiencia impulsada por la Unión Vecinal del Barrio Justo Castro I, en Caucete, ofrece una valiosa lección que nos lleva a considerar que la conciencia ciudadana puede nacer desde abajo, incluso desde la mirada atenta de los más pequeños. La propuesta de promover pautas de educación vial dentro del complejo habitacional no solo responde a una necesidad concreta, sino que revela una realidad más amplia que atraviesa a numerosos barrios de la provincia.

El problema no es exclusivo de este sector caucetero. En distintas localidades sanjuaninas se repite una escena preocupante: calles internas convertidas en vías de circulación rápida, conductores que olvidan reducir la velocidad y espacios barriales que dejan de ser seguros para los niños. Con el paso del tiempo, señales preventivas como los tradicionales carteles de "cuidado, niños jugando" han desaparecido silenciosamente, reflejando también una pérdida de conciencia colectiva sobre la convivencia urbana.

Lo más significativo de lo ocurrido en el Barrio Justo Castro I es que fueron los propios niños quienes detectaron el riesgo. Acostumbrados a usar las calles internas para andar en bicicleta, monopatines y otros rodados, advirtieron que muchos automovilistas circulaban a velocidades inadecuadas y sin la precaución necesaria. Lejos de naturalizar el peligro, los chicos alertaron a sus padres, generando un efecto comunitario que derivó en la intervención de la unión vecinal.

Así nació la jornada "Aprendamos educación vial. Aprendamos jugando", una propuesta que combinó aprendizaje y participación comunitaria. Con el acompañamiento de efectivos de la División Tránsito de la Policía de San Juan, se desarrollaron charlas y prácticas destinadas tanto a niños como a adultos, utilizando material didáctico que permitió comprender, de manera sencilla y directa, las normas básicas de circulación y convivencia vial.

Este tipo de acciones debería replicarse en toda la provincia. La educación vial no puede limitarse a campañas ocasionales ni a contenidos escolares aislados; necesita instalarse como una práctica cotidiana que involucre a familias, autoridades vecinales, municipios y organismos de control. Una campaña sostenida de concientización dirigida a los conductores resulta imprescindible para recordar que las calles de los barrios no son atajos urbanos, sino espacios de convivencia donde la prioridad debe ser siempre la seguridad humana.