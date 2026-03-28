El aumento de estudiantes de Ingeniería en la UNSJ abre nuevas expectativas

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) vive un momento histórico. Más de 3.000 jóvenes se inscribieron en el presente ciclo lectivo para iniciar alguna de sus carreras, una cifra inédita que no solo marca un récord institucional, sino que también revela un cambio profundo en las decisiones formativas de las nuevas generaciones. La ingeniería vuelve a ocupar un lugar central como proyecto de vida, ligada al trabajo, a la innovación y al desarrollo productivo.

Uno de los datos más significativos de este fenómeno es que la gran mayoría de los ingresantes son sanjuaninos. Menos del 10% proviene de otras provincias, lo que habla de una fuerte identificación de los jóvenes con la universidad pública local y de la confianza depositada en la UNSJ como espacio de formación de excelencia. Lejos de ser una limitación, este predominio local refuerza la idea de arraigo y de construcción de capacidades profesionales al servicio del crecimiento provincial.

En cuanto a las preferencias, la elección mayoritaria por Ingeniería en Minas resulta altamente reveladora. Le siguen Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, todas disciplinas directamente vinculadas al entramado productivo de San Juan. Esta tendencia demuestra el grado de concientización existente en la sociedad sanjuanina respecto de las oportunidades que se abren a partir de la actividad minera, su potencial económico y su proyección como fuente de empleo calificado a mediano y largo plazo. La elección de carrera, en este sentido, no es ajena al contexto. Es una lectura lúcida del presente y del futuro.

Gran parte de este crecimiento sostenido se explica por el prestigio que la Facultad de Ingeniería de la UNSJ ha sabido construir a lo largo de su historia, tanto dentro como fuera de la provincia. A ello se suma un trabajo constante de difusión y promoción de la oferta académica, materializado en iniciativas como la 'Facultad de Puertas Abiertas", que permite a estudiantes secundarios conocer de primera mano las carreras, los laboratorios y el perfil profesional que se propone. Los resultados son evidentes: en 2021 el promedio de ingresantes rondaba los 500, el año pasado superó los 750 y en la actualidad el salto ha sido considerable.

Desde hace tiempo, en foros vinculados al desarrollo minero se insiste en la necesidad de aumentar la cantidad de estudiantes de ingeniería, especialmente en Minas, sin descuidar otras ramas clave para el desarrollo tecnológico provincial y nacional. El desafío ahora es que este notable incremento de aspirantes se traduzca en más egresados. En ese sentido, el dato es alentador: de un promedio histórico de 130 graduados por año, en 2024 se alcanzaron 160 egresados, incluso sin contabilizar diplomas entregados posteriormente a profesionales que se encontraban fuera de la provincia.