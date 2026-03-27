Cuba, ¿el siguiente en la lista?

¿La revolución cubana se acabaría pronto? En La Habana conocen bien el eslogan: hoy Granada, hoy Nicaragua, hoy la URSS, hoy Irak, hoy Libia, hoy Siria, hoy Venezuela, hoy Irán: mañana Cuba. La isla ha sido la "siguiente de la lista" muchas veces en medio siglo.

El Congreso de Estados Unidos debatirá acerca de la autoridad del presidente Donald Trump para bombardear Irán. Las principales observaciones a sus métodos son los soldados muertos, que hasta el momento van 4, cifra que admitió que podría crecer. Además, la cantidad de dinero que está siendo gastado en el conflicto denominado Operación Furia Épica, contra Irán, se calcula en millones de dólares.

Cuando Trump dice que hará algo en lo económico, el asunto se distiende: puede hacerlo o no. Pero cuando afirma que actuará en lo militar, ya se sabe que lo hará.

Donald Trump dijo en estas semanas sobre Cuba que "no tienen energía. No tienen dinero. Están en serios problemas", explicando por qué cree que el Gobierno cubano está desesperado por llegar a un acuerdo para salvar al país.

Trump tiene razón en que La Habana está sometida a la presión más severa en cualquier momento desde la crisis de los misiles de 1962, cuando una invasión estadounidense de la isla parecía prácticamente garantizada.

Ahora, como entonces, Cuba enfrenta un bloqueo de Estados Unidos. Mediante acciones militares en Venezuela y amenazas de aranceles a México, Trump ha impedido que el petróleo entre en la isla, paralizando una economía ya lastrada por los propios límites desastrosos del Gobierno comunista a la industria privada.

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos, pero insistió en que su país "no tiene disputa" alguna con Washington. Las declaraciones las emitió en una entrevista con el programa "Meet the Press," de la cadena NBC News.

"Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar", expresó el político. "Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos", agregó.

El viceministro de Exteriores recalcó que Cuba no ve "ninguna justificación" para que tenga lugar una acción militar, porque el país es "pacífico" y no representa "ninguna amenaza" para Estados Unidos. Fernández reiteró además que Cuba "no tiene ningún conflicto" con EEUU: "Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar".

El viceministro de Exteriores recalcó que Cuba no ve "ninguna justificación" para que tenga lugar una acción militar, porque el país es "pacífico" y no representa "ninguna amenaza" para Estados Unidos. El viceministro de Exteriores recalcó que Cuba no ve "ninguna justificación" para que tenga lugar una acción militar, porque el país es "pacífico" y no representa "ninguna amenaza" para Estados Unidos.

Nuevo apagón

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentaban este domingo restablecer el suministro eléctrico en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de parte de la administración de Donald Trump. En la entrevista, grabada antes del apagón, Fernández aseguró que están trabajando "de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación", en referencia a los constantes apagones.

El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, un cubanoestadounidense y un feroz crítico del liderazgo de la isla, está encabezando las negociaciones con La Habana. Se ha estado preparando toda su vida profesional para este momento.

A mediados de enero —cuando Cuba recibió los cuerpos de sus 32 soldados que murieron defendiendo a Nicolás Maduro durante el ataque de Estados Unidos que capturó al líder venezolano— escuché al presidente cubano Miguel Díaz-Canel prometer, en una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que el Gobierno no haría concesiones a la administración Trump.

Pero luego, a medida que el bloqueo petrolero pasaba factura a unos cubanos ya asediados, comenzaron a surgir señales de un acuerdo.

Rubio pareció confirmar informes previos de The Miami Herald y The New York Times de que la administración estaba exigiendo que Díaz-Canel y otros funcionarios considerados obstáculos para el cambio renuncien.

En palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, "no se trata de una crisis más", sino de "la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo".

El presidente argentino Javier Milei volvió a lanzar un mensaje contundente sobre el futuro de Cuba: asegura que el régimen podría caer en los próximos meses y que el país podría ser libre "antes de mitad de año", bajo el liderazgo de Donald Trump.

Es solo tiempo lo que falta, para ver cómo termina: "Cuba Libre" o sigue como una "Cuba Comunista".