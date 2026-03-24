Para el 262 aniversario del departamento de Jáchal, cumplido el 25 de junio del año 2013, y luego de que se realizara el tradicional desfile cívico-militar en el Barrio

Fronteras Argentinas con motivos de la inauguración de la bellísima Plaza Independencia, tuvo lugar la apertura pública del memorial de los jachalleros desaparecidos de la dictadura cívico- militar iniciada en el año 1976.

Dicho espacio consiste en un área verde que alberga placas conmemorativas marmoladas y un árbol para cada uno de los nombres de los desaparecidos en la Plaza

Independencia del Barrio Fronteras Argentinas. Así quedó habilitado a nivel departamental y provincial este espacio pionero en el tiempo quedando consagrado como uno de los principales sitios de Memoria, Verdad y Justicia que recuerda, en este caso puntual, a los seis jachalleros desaparecidos o asesinados durante la última dictadura cívico militar, cuyos nombres son Víctor Hugo García Tosorato, Carlos Alfredo Carrizo, Mario Olivares, Lidia Alicia Zunino, Raúl Rossini y Miguel Ibarbe.

Este sitio histórico fue inaugurado para conmemorar la historia reciente de Argentina y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Como se dijo antes, este sitio fue inaugurado oficialmente el 25 junio de 2013 coincidiendo con el 262º aniversario del departamento.

Funciona como un punto de encuentro para actos oficiales del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), donde se realizan actividades culturales, izamiento de banderas y homenajes a personas caracterizados en diversos órdenes de actividad meritoria.

El espacio de la Memoria en Jáchal fue inaugurado oficialmente el 25 junio de 2013 coincidiendo con el 262º aniversario del departamento. El espacio de la Memoria en Jáchal fue inaugurado oficialmente el 25 junio de 2013 coincidiendo con el 262º aniversario del departamento.

A su vez es muy frecuente que en cada ocasión se practiquen diversas intervenciones artísticas, como murales sobre "Identidad y Memoria" organizados en conjunto por la Municipalidad de Jáchal y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), reafirmando el compromiso con los derechos humanos.

Estas acciones, junto a otras que se realizan en otros puntos de la provincia, constituyen la médula de una pública política provincial y nacional de revalorización de los espacios públicos con memoria en relación a la lucha contra el terrorismo de Estado. Como política pública que está en consolidación permanente, estos actos buscan mantener vivo el reclamo y la concientización para garantizar que los hechos no se repitan "Nunca Más".

En este 24 de marzo de 2026 se realizará un reemplazo de las tejas o placas que fueron derruidas por el tiempo a fin de remozar el memorial y actualizarlo debidamente. El cual contará con la inauguración de un mural alegórico realizado por caracterizados artistas plásticos locales.

Coexistencia con dos emblemas

Cabe apuntar que el espacio de la Memoria en la Plaza Independencia del Barrio Fronteras Argentinas está integrado en un mismo espacio en mayor extensión junto a la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, construida e inaugurada el 16 de noviembre de 2012, para precisamente visibilizar el Bicentenario de la Patria cumplido en el año 2010. Dicho sitio quedó habilitado para desarrollar programas nacionales como los del INCAA, ya que cuenta con equipos de proyección y reproducción de sonido, videos y películas acordes a sus requerimientos.

El logro inmobiliario de esta Casa- Teatro es un acontecimiento histórico para Jáchal y San Juan, y cuenta, a su vez, con un anfiteatro a cielo abierto que fue bautizado en honor a un gran artista, cantante, compositor y guitarrista autóctono muy apreciado y querido en el departamento como en distintos lugares del país por donde tejió su fecunda trayectoria musical, conocido como Marcelo “Pájaro” o “Pajarilla” Caballero.