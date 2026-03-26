Hay que enseñar a educar el carácter para fortalecer la sociedad

La educación no es una tarea delegable ni fragmentada. Cuando la familia asume con decisión su papel prioritario como primera educadora, no solo fortalece a sus hijos, sino que interpela a toda la sociedad a responder con el apoyo que le corresponde. Educar es construir un marco amplio donde lo aprendido en el hogar se prolongue en la escuela, en la formación profesional y, finalmente, en la vida cívica. En ese recorrido, cuidar y jerarquizar a los docentes resulta esencial, porque son protagonistas irremplazables de este proceso.

Prolongar la educación del carácter en la sociedad implica enseñar a afrontar las propias dificultades con valentía y a reconocer las ajenas con comprensión y deseo de ayudar. Para ello, es imprescindible contar con un marco de legalidad que facilite la conducta ética de todos. Una sociedad con ciudadanos de carácter es una sociedad más justa, más responsable y más humana.

Todo plan educativo debe aplicarse considerando las circunstancias, siempre cambiantes y a veces imprevisibles. También asumiendo el pasado como impulso de crecimiento, vivir el presente aplicando las lecciones aprendidas y abrirse al futuro con esperanza. Esta perspectiva positiva fortalece el carácter, porque nada paraliza a quien aprende a agradecer lo vivido, aceptar el presente y confiar en lo que vendrá.

La vida social nos enfrenta a personas afines y a otras desconcertantes, pero todas merecen respeto y amor. El carácter se forja en las relaciones: aprender a dar a cada uno su lugar, cumplir el deber más allá de simpatías o antipatías y sostener la dignidad de toda persona. Nadie mejora sin atravesar esta experiencia, y por eso el carácter no solo beneficia al individuo, sino al conjunto social.

Educar con visión trascendente, no para lo superficial ni lo inmediato, permite construir sociedades que valoran la vida y el amor auténtico. El carácter ordena las pasiones, sostiene la integridad personal y hace posible vivir la sexualidad humana con respeto y responsabilidad. Frente a una cultura hedonista y consumista, la virtud de la fortaleza distingue al ser humano de la lógica mecánica y utilitaria.