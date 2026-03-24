Colaborar con la labor de Cáritas para asegurar que cumpla con su fin social

Hablar de Cáritas Arquidiocesanas es referirse a una de las expresiones más constantes y concretas de la acción social de la Iglesia Católica en la Argentina. Desde 1978, esta institución caritativa viene trabajando de manera ininterrumpida para dar respuestas integrales a los problemas que genera la pobreza, no solo atendiendo urgencias, sino promoviendo procesos de transformación humana y comunitaria. En un contexto social cada vez más complejo, su labor adquiere una relevancia que trasciende lo estrictamente religioso y se proyecta como un verdadero servicio público.

Cáritas no se limita a la asistencia inmediata. Su misión se apoya en valores profundamente arraigados como la dignidad de la persona, la justicia social y la solidaridad. Los fondos que recauda a través de campañas solidarias -como la tradicional Colecta Nacional ‘Más por Menos”, que se realizará este domingo- son destinados a múltiples áreas estratégicas: educación, salud, vivienda, trabajo y formación humana integral. Se trata de aportes orientados a fortalecer capacidades y generar oportunidades, más que a perpetuar la dependencia.

Puede definirse a Cáritas como una fundación de asistencia social vinculada a los arzobispados, que gestiona y canaliza recursos con el objetivo de transformar tanto a las comunidades como a las personas que las integran. Esa tarea se sostiene gracias a una red de más de 40.000 voluntarios en todo el país, que encarnan una misión basada en tres ejes: la asistencia directa, la promoción humana y la caridad transformadora. No se trata solo de dar de comer o abrigar, sino de acompañar a las familias, escuchar sus realidades y caminar junto a ellas en la búsqueda de soluciones duraderas.

En la Argentina actual, la acción de Cáritas se vuelve aún más imprescindible. Allí donde el Estado no siempre llega con la rapidez o la cercanía necesarias, la institución está presente como un apoyo concreto para miles de personas. Su trabajo se organiza en torno a objetivos definidos en sus estatutos y actualizados en asambleas y encuentros nacionales: el cuidado de la vida, la protección de la familia, el fortalecimiento de la comunidad y el compromiso con la ‘casa común”, promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo.

La presencia territorial de Cáritas es uno de sus mayores activos. Actúa en más de 3.500 parroquias, capillas y centros misionales, recolectando alimentos y ropa usada que luego se distribuyen entre quienes más lo necesitan. Es importante subrayar que su financiamiento proviene casi exclusivamente de donaciones, tanto en dinero como en especies, lo que la convierte en una de las instituciones eclesiásticas que maneja menos recursos en efectivo.