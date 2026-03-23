La voz como puente afectivo para el desarrollo del lenguaje

En los primeros meses de vida, mucho antes de que aparezcan las primeras palabras, el lenguaje ya está en marcha. Se construye en los gestos, en la mirada compartida y, sobre todo, en la voz. El tono con el que un adulto se dirige a un bebé, las canciones que le canta o las historias que le cuenta no son solo expresiones de cariño: son también la base sobre la que se desarrolla el lenguaje.

Para comprender más sobre este proceso clave para el crecimiento de los niños, conversamos con la logofoniatra e investigadora española en ciencias de la salud Alba González Díaz, especialista en voz y desarrollo del lenguaje. "La dimensión afectiva es clave para el desarrollo del lenguaje en los niños, esto es, la emoción de la voz y todo lo que se da durante un intercambio real, humano: los gestos, la mirada, la repetición. Estos estímulos desempeñan una función esencial para el aprendizaje del lenguaje", señala la especialista. Las interacciones afectivas tempranas cumplen un rol fundamental en la construcción de las habilidades comunicativas de los niños y no pueden reemplazarse por la escucha de lengua oralizada a través de canciones o películas o cualquier otro recurso. Según explica, cuando los adultos se dirigen a bebés o a niños pequeños lo hacen de manera distinta a la comunicación cotidiana. Utilizan una entonación más marcada, cambios tonales, pausas y ritmos exagerados. Esa prosodia afectiva capta la atención del niño y despierta el deseo de participar en el intercambio comunicativo. En ese proceso también aparece lo que los especialistas llaman contingencia social: la capacidad de responder a las señales del bebé en tiempo real, ajustar la interacción y sostener pequeños turnos comunicativos. Ese ida y vuelta es una auténtica estructura de aprendizaje. "Cuando el adulto responde de manera sincronizada a las vocalizaciones del niño se generan turnos conversacionales que predicen el crecimiento del vocabulario y activan redes neuronales asociadas al lenguaje", explica González Díaz.

Pantallas y desplazamiento de la interacción

En los últimos años, los especialistas comenzaron a observar un fenómeno que preocupa: el uso creciente de pantallas en la primera infancia. Aunque la tecnología puede ser útil en algunos aspectos del diagnóstico o del tratamiento terapéutico, el uso excesivo en los primeros años de vida puede generar lo que los investigadores llaman efecto de desplazamiento. Es decir, el tiempo frente a las pantallas reemplaza oportunidades de interacción verbal con los adultos.

"El problema no es solo la pantalla en sí, sino que cuando desplaza los intercambios humanos se reduce el input verbal directo que estimula el desarrollo del lenguaje", advierte la especialista.La diferencia entre una pantalla y una interacción humana radica en algo esencial: la respuesta social. Un adulto puede interpretar una mirada, responder a una vocalización o reparar un malentendido en el momento justo. Esa sincronía no puede replicarse con la misma riqueza en una interacción digital. Por eso, explica González Díaz, el lenguaje no se desarrolla únicamente en el plano cognitivo. También depende del vínculo afectivo."Las interacciones sociales cálidas, con conexión afectiva, activan redes neuronales relacionadas con la recompensa social y fortalecen el desarrollo del lenguaje", sostiene.