El cuidado personal y la prevención siguen siendo las mejores medidas preventivas ante la Influenza

La confirmación por parte del sistema de Vigilancia Epidemiológica de una alta circulación del virus Influenza A H3N2 en San Juan constituye una señal de alerta que merece ser atendida con responsabilidad, aunque sin caer en alarmismos innecesarios. Las autoridades sanitarias han advertido sobre el incremento de enfermedades respiratorias y cuadros gripales de elevada transmisibilidad, una situación que ya se refleja en un dato concreto y visible: el aumento de las ausencias en escuelas, oficinas y distintos ámbitos laborales.

La llegada de las bajas temperaturas suele estar acompañada por una mayor circulación de virus respiratorios. Por ello, el escenario actual no resulta inesperado ni extraordinario. De hecho, los especialistas han señalado que los niveles de circulación viral registrados este año son similares a los observados durante temporadas anteriores y que, hasta el momento, no existen indicadores que permitan hablar de una situación fuera de control. Sin embargo, el hecho de que el comportamiento epidemiológico sea el esperado no significa que pueda ser ignorado.

La experiencia reciente de la pandemia dejó enseñanzas valiosas que no deberían perderse con el paso del tiempo. Muchas de las medidas que entonces se incorporaron a la vida cotidiana demostraron ser eficaces no sólo para prevenir el COVID-19, sino también para reducir la propagación de otras enfermedades respiratorias. El lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados, el uso del pliegue del codo al toser o estornudar y el aislamiento voluntario cuando aparecen síntomas siguen siendo herramientas simples, accesibles y efectivas.

En este contexto, resulta fundamental recuperar una cultura del cuidado colectivo. Durante años se ha insistido en que la salud pública no depende exclusivamente de hospitales, médicos o medicamentos, sino también de las conductas individuales que cada ciudadano adopta para protegerse y proteger a los demás. La prevención es una responsabilidad compartida que adquiere especial relevancia cuando se trata de enfermedades altamente contagiosas.

La atención debe centrarse particularmente en los sectores más vulnerables. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes son quienes enfrentan mayores riesgos de sufrir complicaciones derivadas de la influenza. Reducir la circulación del virus no sólo implica evitar molestias temporales, sino también disminuir internaciones y proteger vidas.