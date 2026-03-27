Evitar el daño que sufren los contenedores del sistema de recolección de residuos

La incorporación de contenedores para residuos domiciliarios en la vía pública fue pensada como un avance en materia de higiene urbana, eficiencia en la recolección y mejora de la calidad de vida. Sin embargo, en la práctica cotidiana, ese objetivo choca contra una realidad preocupante: el uso indebido y desaprensivo que gran parte de la población hace de estos dispositivos, tanto en la ciudad capital como en villas y cabeceras departamentales donde los municipios adoptaron este sistema.

Uno de los problemas más graves es la mezcla indiscriminada de residuos. En el interior de los contenedores conviven bolsas con desechos orgánicos, residuos inorgánicos y, lo que resulta más peligroso, vidrios de botellas enteras o rotas. Esta práctica irresponsable tiene consecuencias directas y dolorosas. A diario se reportan decenas de recolectores heridos por cortes provocados por vidrios mal descartados. Son trabajadores que cumplen una tarea esencial y que no deberían pagar con su integridad física la falta de conciencia ajena, ya sea de vecinos o de comerciantes, especialmente del rubro alimenticio.

A esta situación se suma otra escena habitual y alarmante. Personas, en muchos casos niños, que se introducen dentro de los contenedores para buscar objetos de valor. Lo más grave es que, en no pocas ocasiones, esta conducta cuenta con el aval de los adultos responsables, que empujan a los menores a hurgar entre la basura con fines de reventa. También quienes buscan cartones suelen ingresar a los contenedores y, al retirarse, dejan las bolsas esparcidas en la vereda, multiplicando la suciedad y los riesgos sanitarios.

Otro uso claramente indebido es el de emplear los contenedores como depósitos de escombros o restos de obra. Arrojar cemento, cascotes o materiales de construcción no solo los inutiliza -especialmente cuando esos elementos se solidifican-, sino que puede provocar daños severos en los camiones recolectores, encareciendo el sistema y afectando la prestación del servicio.

Como si todo esto fuera poco, en algunos municipios se registran actos de vandalismo extremo: contenedores incendiados por grupos de inadaptados. El costo de reposición es altísimo y cada unidad perdida debilita el sistema, que deja de cubrir adecuadamente la recolección de residuos.