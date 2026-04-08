Había nacido en San Juan el 4 de abril de 1859, siendo sus padres don Ignacio Quiroga y doña Juliana Recabarren, ambos sanjuaninos de antiguo linaje. Su niñez transcurrió en su tierra y también en Mendoza, concluyendo el ciclo secundario en el Colegio Nacional de San Juan. A la par que estudiaba trabajó en la legislatura provincial, pues necesitaba solventar sus gastos.

Cuentan sus biógrafos que desde temprana edad demostró perseverancia y talento en su trabajo, cualidades que con el correr del tiempo se acentuaron y fueron una constante en su vida. Sus estudios universitarios los realizó en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, egresando como médico en 1885. De esta época data un importante trabajo de investigación, publicado con el título de "Manifestaciones Nerviosas en el Alcoholismo Crónico".

También actuó en el mundo de la política, militando en la Unión Cívica Radical, y como muchos contemporáneos suyos actuó en la masonería; pero el puntal de su vida se orientó siempre a su amada profesión. Fue miembro del Círculo Médico Argentino, profesor de importantes cátedras en la "Escuela de Cabos y Sargentos", para luego ser designado médico asistencial en la terrible epidemia del cólera de 1886, que azotó Buenos Aires y otras provincias argentinas, junto a la pandemia de fiebre amarilla que castigó a Brasil en 1889.

Desde temprana edad el Dr. Marcial Vicente Quiroga demostró perseverancia y talento en su trabajo, cualidades que con el correr del tiempo se acentuaron y fueron una constante en su vida. Desde temprana edad el Dr. Marcial Vicente Quiroga demostró perseverancia y talento en su trabajo, cualidades que con el correr del tiempo se acentuaron y fueron una constante en su vida.

La docencia universitaria, que la inició con lo mencionado, fue otra de sus grandes pasiones, desempeñándola por tres décadas continuamente, siendo elegido Consejero de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, junto con otros destacados profesionales. Esta faceta siguió creciendo, para ser designado Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina, un lugar que compartió con tres comprovincianos: los doctores Guillermo Rawson y Juan Carlos Navarro, respectivamente.

Hablar de sus producciones, escritos o magistrales conferencias es adentrarse en un numeroso caudal de conocimientos de índole científico que sería largo de reseñar. Otro aporte significativo fue la autoría de una ley por la cual se dotó al país del primer Instituto de Radium junto al "Reglamento Orgánico del Cuerpo de Sanidad" y la creación de la "Escuela de Aplicación de Sanidad Militar", fundación concretada en 1902.

Estas últimas realizaciones no llevan a precisar que el Dr. Marcial Quiroga ostentó el cargo de médico militar, contribuyendo a difundir en el Hospital Militar el uso del cloroformo en la intervenciones quirúrgicas. Aparte de esta enorme labor, ejecutó obras para su querida provincia, en este punto fue uno de los hombres que condujo los procedimientos sanitarios pertinentes en el violento sismo del 27 de octubre 1894, y como diputado, rescatamos -entre otras más- su impulso para la concreción del Ferrocarril a Jáchal, obra que comenzó a realizarse en tramos a partir de 1921.

Estas pocas líneas son una síntesis del accionar de un hombre que escaló con paciencia infinita peldaños, de condición social humilde, pero de espíritu superior, como alguien lo calificó. En general los sanjuaninos estamos acostumbrados a nombrarlo mecánicamente por el hospital que lleva su nombre, no obstante poco y nada sabemos de él, cuya vida y obra aún no han sido enseñadas como corresponden, principalmente a las generaciones más jóvenes.