Güemes y la Revolución de Mayo

Entre los personajes un tanto ignorados que desde un principio se identificaron con la Revolución de Mayo, figura don Martín Miguel de Güemes, gaucho salteño y militar de carrera el cual exteriorizó un amor a su tierra como pocos.

Generalmente las crónicas históricas, especialmente las escolares, rememoran solamente su protagonismo en la guerra gaucha. No obstante, su patriotismo estuvo presente desde el amanecer de la gran causa, actuando en diferentes episodios con decisión y temeridad.

Tenia apenas 14 años cuando ingresó como cadete a la compañía del Regimiento Fijos, cuyo asiento principal se encontraba en Buenos Aires, pero uno de sus batallones estuvo asentado por varios años en la ciudad de Salta. Es aquí donde aprende los primeros rudimentos en el arte de la guerra y además se compenetra sabiamente con las tácticas que luego utilizaría en la llamada guerra de guerrillas.

Cuando en 1806 se produjo la primera invasión inglesa a Buenos Aires, el cuerpo de milicianos al que pertenecía Güemes es llamado urgentemente. El salteño tuvo aquí un comportamiento heroico, con actos de audacia que sorprenden y predecían su brillante futuro en la guerra por la independencia. Uno de ellos fue el abordar y capturar a un barco inglés llamado "Justina", varado frente al puerto.

Generalmente las crónicas históricas, especialmente las escolares, rememoran solamente su protagonismo en la guerra gaucha. No obstante, su patriotismo estuvo presente desde el amanecer de la gran causa, actuando en diferentes episodios con decisión y temeridad. Generalmente las crónicas históricas, especialmente las escolares, rememoran solamente su protagonismo en la guerra gaucha. No obstante, su patriotismo estuvo presente desde el amanecer de la gran causa, actuando en diferentes episodios con decisión y temeridad.

Por su destacada actuación fue ascendido al grado de teniente. La Revolución de Mayo lo encuentra en su Salta natal, intendencia ésta que finalmente abrazó el mandato del nuevo gobierno. La situación allá en el norte era bastante difícil ya que los españoles, a escasa distancia, dominaban Bolivia y Perú.

Güemes, desde el primer momento de conocerse los sucesos porteños, se incorporó como guerrero al servicio de la Junta, integrando y capitaneando una partida de bravos jinetes de caballería. Su primer acto fue maquinar un inteligente plan militar de defensa para detener a los realistas que preparaban una invasión desde Potosí. Se cuenta que su proyecto fue inmediatamente aprobado, para finalmente ejecutarlo casi en forma secreta, llegando a feliz término.

Fue en estas circunstancias, cuando empezó a advertirse su genio militar, empleando lo que se denomina una guerra de recursos, a campo abierto, con acciones fulminantes y sorpresivas. Tiempo después y luego de otros triunfos, llegaron al norte las tropas patriotas al mando de Antonio González Balcarce con el objetivo de aniquilar los focos de resistencia en Alto Perú o Bolivia. Cuando estas tropas llegaron a tierras salteñas nuevamente entran en acción Güemes y sus gauchos, uniéndoseles. El rol de nuestro héroe y sus centauros salteños fue importantísimo, ya que se le encomendó, como paso previo al choque final, ocupar Tarija, operación que ejecutó exitosamente. Y en noviembre de 1810 sucedió la batalla de Suipacha, primer triunfo patriota en el que los ponchos rojos también se cubrieron de laureles.