José Luis Carbajal, el hombre de los múltiples caminos

Lo primero que se percibe al conocerse la trayectoria del sanjuanino José Luis Carbajal es que su vida es la lucha de todos, pero en una meteórica carrera por cumplir sueños urgentes y alcanzar metas diversas sin dar ni un paso atrás, porque su disciplina, sobre todo en sus años jóvenes, debió ser la intensa búsqueda de la superación y la creatividad.

Una sucesión de diversas actividades lo han tenido como protagonista, con mil historias reales sobre decenas de escenarios, tanto en San Juan, como en otros lugares del país y hasta en Rusia. Así, en su devenir laboral, profesional o de afición vemos saltos admirables como pasar de trabajar como lustrabotas con el objetivo de disponer de su propio dinero a los 11 años, o de mensajero suplente con 15 en el Correo Central, para lo cual debió hacer un acelerado curso de telegrafista. Pero poco después, a los 16 años, y tras intensas prácticas y ensayos fue pianista de orquesta, luego profesor de música en un Conservatorio particular y en las escuelas Superior Sarmiento y Provincia de Mendoza. Sus manos orfebres permitieron ser un alumno prometedor de su hermano Alfredo y llegar a recibirse de "Teoría, Solfeo y Piano", obteniendo el primer premio "Medalla de Oro" del antiguo conservatorio "Eduardo Albistur", de Capital Federal, que en este 2026 está cumpliendo cien años de su creación.

Carbajal ha formado parte de una de las generaciones que dispusieron de su virtuosismo y sapiencia cultural en esas cálidas aulas forjadoras de artistas, y en medio de tiempos difíciles. Así, supo actuar como solista de piano, ejecutando música clásica en radio, televisión y teatro, siendo solicitado para las fechas patrias por distintas escuelas para ejecutar el Himno Nacional, la Marcha a la Bandera y también Música Clásica. Y como San Juan logró contar con una filial del citado Conservatorio "Albistur", creada por el músico y docente Domingo Carbajal, José Luis fue profesor de música en él y también en la escuela Superior Sarmiento y en la Provincia de Mendoza.

Pero antes, siendo adolescente había debutado con la Orquesta "Montecarlo", para luego integrar la Orquesta de Jazz "De los Estudiantes". Y como hubo pocas pausas en su vida, Carbajal continuó zurciendo sueños en otros campos menos habituales, como aprendiendo el arte de la seducción, la fascinación y el magnetismo al crear su espectáculo "Magia 2x4", tras hacer en 1990 un curso de magia en Buenos Aires.

Más adelante, en 1992, desde su imaginación y cariño a nuestra canción ciudadana, graba el primer CD de música típica de esta provincia que denomina "San Juan en el Tango". Luego, en 2005, grabó su segundo CD de "San Juan por el Tango", que logra sucesivos éxitos en escenarios provinciales y nacionales. El grupo de tango integral "Magia 2x4" se compuso de 9 artistas y sus espectáculos recibieron numerosos reconocimientos.

De lustrabotas y mensajero a pianista, dirigente deportivo, joyero y periodista, José Luis Carbajal construyó una vida marcada por la disciplina, la curiosidad y la permanente búsqueda de nuevos desafíos. De lustrabotas y mensajero a pianista, dirigente deportivo, joyero y periodista, José Luis Carbajal construyó una vida marcada por la disciplina, la curiosidad y la permanente búsqueda de nuevos desafíos.

Y como muchas de sus actividades parecen formar parte de una serie de aventuras en la vida real, Carbajal también practicó deportes. Ajedrecista profesional, logró ganar un torneo provincial, y hoy sigue practicando billar, ese deporte especial que requiere de precisión, estrategia y mucho control físico y mental. Pero también boxeo, llegando a integrar el Consejo Directivo de la Federación Sanjuanina de Boxeo, y estar habilitado para ser juez de combates, incluidos títulos argentinos y torneos sudamericanos, llegando hasta Moscú para los Juegos Olímpicos de 1980. También apoyó el ciclismo durante veinte años, llegando a ser dirigente del Caucete Pedal Club, Comisario de carrera, directivo de la Federación Ciclista Sanjuanina y responsable de delegaciones en campeonatos argentinos. En fútbol, es socio vitalicio del Club San Martin.

¿Y la política, llegó a tentar a este sanjuanino versátil y exitoso? Por supuesto que sí. Se inició con la Juventud Peronista, pero en 1962 se afilia al Partido Comunista donde ocupó distintos cargos llegando a ser miembro de la Comisión de Relaciones Políticas de la agrupación. Fue candidato varias veces a diputado y concejal en distintas elecciones. Pero un momento de su vida que para José Luis Carbajal resultó inigualable fue la invitación que recibió para viajar a Cuba y participar en la promoción de la "Quinta Brigada" (organización de solidaridad internacional) en conmemoración del Primero de Mayo, donde disertó ante delegados de 28 naciones y que estuvo preparada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Actualmente Carbajal pertenece a la "Comisión Casa de la Amistad Argentino Cubana". Y volviendo a lo profesional, después de aprender la profesión de joyero de su hermano Mario, fue secretario de la Asociación de Joyeros, Relojeros y Afines de San Juan. Finalmente, y por si quedaba algo por hacer, José Luis Carbajal ejerció el periodismo en San Juan y fue corresponsal del semanario "Que pasa", de Capital Federal. En lo familiar, casado con Ola Margarita Sosa; tiene un hijo, José Luis, médico; dos hijas, Alexandra, violinista de la Orquesta Sinfónica, y Teresa, comerciante; y cinco nietos. Es Ciudadano Destacado por el Concejo Deliberante de la Capital.