Una feria dedicada a la literatura infantil

Por Miriam Fonseca - Escritora

Lo vivido el pasado domingo 26 de abril en el departamento 9 de Julio no fue solo un evento regional; fue un hecho sin precedentes para nuestra provincia. Bajo el lema "Un viaje mágico a la lectura", esta localidad fue sede de la única feria en San Juan dedicada íntegramente a la literatura infantil, marcando un antes y un después en la promoción de la cultura para los más pequeños.

Este espacio, que nació como una apuesta decidida de la gestión del Intendente Daniel Banega junto al director de Cultura, Cristian Aguilera, su equipo y el incansable compromiso de la bibliotecaria Marisa Platero Cortes de la Biblioteca Pedro Guerrero, superó todas las expectativas iniciales que ya se proyecta que el año que viene la celebración sea aún más amplia, con la idea de extenderla durante la semana para que todas las escuelas puedan participar y conocer este universo literario.

Se proyecta que el año que viene la celebración sea aún más amplia, con la idea de extenderla durante la semana para que todas las escuelas puedan participar y conocer este universo literario. Se proyecta que el año que viene la celebración sea aún más amplia, con la idea de extenderla durante la semana para que todas las escuelas puedan participar y conocer este universo literario.

La Asociación Escritores del Sol demostró su alcance federal con representantes de Caucete, San Martín y Chimbas, reafirmando que el talento local no tiene fronteras. Entre los momentos más emotivos se destacó la participación de la escritora Gabriela Amardil, quien donó una copia de su obra a la biblioteca local para el disfrute de los niños de la zona. Entre las ponencias estuvieron Sonnia Nievas con su obra "Alma bonita",Estela Escobar Ruarte presentando "Las aventuras del gusanito Rufino", Rosa Montiveros con "Azul", Miriam Fonseca con "Violeta del humo y la lluvia de chocolates", y Janet Agüero Matarazzo con su libro "Mi super propósito" y Laura Cornejo de Pocito con su obra "El abuelo blanco y el abuelo pintor".