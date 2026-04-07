La necesidad de establecer límites en el uso de pantallas en la primera infancia

La escena se repite en restaurantes, salas de espera y hasta en cochecitos de paseo: niños pequeños absortos frente a una tablet o sosteniendo el teléfono móvil de sus padres para mantenerse "tranquilos". La naturalización de esta práctica, cada vez más extendida, está encendiendo señales de alerta en la comunidad médica y educativa. El problema no es tecnológico en sí mismo, sino el uso precoz, intensivo y sin regulación de pantallas en edades en las que el cerebro está en pleno proceso de maduración.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara: los niños no deberían estar expuestos a pantallas antes de los dos años. En la misma línea, UNICEF y una plataforma internacional de expertos han advertido sobre la urgencia de tomar conciencia y fijar límites, porque el desarrollo cognitivo y emocional depende en gran medida de las experiencias reales, el juego libre y la interacción cara a cara.

Más de 60 entidades vinculadas a la infancia -entre asociaciones de familias, pediatras, psicólogos y educadores- han suscripto un documento con siete propuestas orientadas a fomentar un uso proporcionado de la tecnología. El llamado no es caprichoso. En guarderías y escuelas infantiles ya se observan señales preocupantes: retrasos en el lenguaje, dificultades de atención, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad y problemas para establecer vínculos. Son indicadores que, si bien no pueden atribuirse exclusivamente a las pantallas, sí muestran una correlación inquietante con la sobreexposición digital.

El fenómeno es relativamente nuevo y todavía no se conocen en profundidad los efectos a largo plazo de la hiperestimulación o de una posible adicción comportamental en edades tan tempranas. Sin embargo, el principio de precaución debería imponerse. Cuando un niño pequeño reacciona con enojo, llanto desmedido o ansiedad ante la retirada de un dispositivo, estamos frente a una señal que merece atención. Estos comportamientos deberían formar parte de los controles pediátricos habituales, del mismo modo que se evalúan el crecimiento físico o el calendario de vacunación.