La paradoja de la paz

Vivimos en un siglo ruidoso. Un tiempo donde las pantallas aturden, las urgencias se amontonan y los hombres caminan por las calles con las mentes en pie de guerra. En medio de este torbellino, una palabra se repite en discursos, pancartas y oraciones como un mantra desesperado: PAZ.

Pero ¿qué es eso que pedimos con tanta insistencia? ¿De dónde nace y, sobre todo, quién tiene la capacidad de otorgarla?

Para entender el presente, a veces hay que desarmar el pasado. El origen etimológico de la palabra nos remite al latín pax (derivado de pagis), que originalmente significaba "pacto", "acuerdo" o "tratado". Para los antiguos romanos, la paz no era una virtud del espíritu ni un estado de armonía mística; era un asunto estrictamente legal y político. Era la firma que ponía fin a la agresión, la línea trazada en el mapa que detenía el avance del hierro y las espadas.

Sin embargo, reducir la paz a la mera ausencia de guerra es un error de perspectiva. Si así fuera, cualquier ciudadano que habita una geografía sin conflictos armados gozaría de una calma perfecta. Y sabemos que no es así. El ser humano actual no solo le teme a las trincheras; le teme al ruido de sus propios pensamientos, a la prisa que no cesa, al rencor que carcome y a la mirada ajena que juzga. Lo contrario de la paz no es solo la guerra; es la angustia, el ego desmedido y la incapacidad de habitar el presente.

Es allí donde la naturaleza, el amor y la amistad se vuelven trinchera. Encontramos destellos de paz cuando nos detenemos a mirar el curso manso del agua, la caída exacta del crepúsculo, o cuando nos cobijamos en la lealtad de un amigo que nos escucha sin juzgar. Esos refugios cotidianos son los que verdaderamente nos salvan del naufragio social.

Reducir la paz a la mera ausencia de guerra es un error de perspectiva. Si así fuera, cualquier ciudadano que habita una geografía sin conflictos armados gozaría de una calma perfecta. Y sabemos que no es así. Reducir la paz a la mera ausencia de guerra es un error de perspectiva. Si así fuera, cualquier ciudadano que habita una geografía sin conflictos armados gozaría de una calma perfecta. Y sabemos que no es así.

Suele decirse, con ligereza de manual, que la paz es una tarea comunitaria, una mesa larga donde el bienestar se construye entre todos. Pero esa es solo una mitad de la verdad. Las instituciones pueden firmar treguas, las leyes pueden regular la convivencia y los mapas pueden fijar fronteras, pero nadie puede regalarle el silencio al alma que ha elegido vivir en tormenta.

La paz no se decreta en los despachos ni se distribuye en las plazas. Al final del camino, cuando el ruido del mundo cede y las victorias del día se vuelven ceniza, descubrimos la gran paradoja que, la paz social se sostiene entre todos, pero la verdadera paz, la que nos rescata del abismo, la construimos solos. Nace en el reverso del espejo, allí donde el hombre decide, en absoluta y sagrada soledad, sepultar sus propias batallas y deponer las armas del ego.