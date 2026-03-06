Nuevos intentos por destrabar la continuidad del proyecto de instalación del radiotelescopio

Compartir







La continuidad de las tratativas para la instalación del radiotelescopio CART en la localidad de Barreal, departamento Calingasta, vuelve a colocar en el centro del debate público un proyecto científico de alto valor estratégico para San Juan y el país. La iniciativa, que presenta un grado significativo de avance y forma parte de un esquema de cooperación internacional con instituciones chinas, se encuentra hoy demorada. No hay una resolución formal que la dé por caída, pero el freno administrativo es un hecho concreto que preocupa tanto a la contraparte extranjera como a la propia comunidad académica.

Ante este escenario, autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan solicitaron una audiencia al Ministerio de Defensa de la Nación con el objetivo de regularizar el proyecto. La gestión busca despejar cualquier incertidumbre y retomar un camino que, hasta hace poco, parecía consolidado. El CART no es una iniciativa improvisada ni aislada: se inscribe en una tradición de cooperación científica internacional que la provincia sostiene desde hace décadas.

En paralelo, la universidad debió salir a aclarar versiones que vincularon al radiotelescopio con un informe de una comisión del Congreso de Estados Unidos que mencionaba equipamiento de origen chino en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar. La confusión mediática fue inmediata. Sin embargo, las autoridades académicas fueron categóricas. No existe ninguna actividad fuera del ámbito estrictamente científico en el observatorio ubicado en Chimbas.

El sistema láser satelital aludido funciona desde el año 2000 y sus registros son públicos, incluso en plataformas vinculadas a la NASA. Se trata de tecnología destinada a mediciones geodésicas y estudios orbitales, integrada a redes internacionales de investigación. Pretender asociar ese equipamiento -que opera hace más de dos décadas sin cuestionamientos formales- con supuestas actividades ilícitas resulta, cuanto menos, apresurado.

Es imprescindible leer el informe estadounidense en el contexto de la creciente tensión geopolítica entre Washington y Beijing. La competencia tecnológica y estratégica entre ambas potencias tiñe de sospecha cualquier iniciativa que involucre cooperación científica. Pero trasladar esa lógica al ámbito universitario local sin pruebas concretas puede generar un daño innecesario.