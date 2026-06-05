Un reconocimiento al Hospital Marcial Quiroga que fortalece la salud pública

La reciente acreditación nacional obtenida por el Hospital Marcial Quiroga en el área de cirugía torácica constituye una noticia de enorme relevancia para la salud pública sanjuanina. Más allá de tratarse de una certificación técnica otorgada por una entidad especializada, el reconocimiento refleja el resultado de un proceso de crecimiento institucional, profesional y humano que merece ser destacado y valorado por toda la comunidad.

La distinción otorgada por la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica no es un trámite administrativo ni una simple formalidad. Se trata de una evaluación rigurosa que certifica el cumplimiento de elevados estándares de calidad, seguridad y excelencia académica en la atención de pacientes con patologías torácicas. Para alcanzar esta acreditación, un servicio debe demostrar que cuenta con recursos humanos altamente capacitados, infraestructura adecuada, equipamiento específico y protocolos actualizados que garanticen una atención médica segura y eficiente.

Lo que hace aún más significativo este logro es que el Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga fue creado hace apenas un año y medio. En un período relativamente corto, logró consolidarse hasta alcanzar un reconocimiento nacional que lo posiciona entre los servicios especializados que cumplen con las máximas exigencias profesionales del país. Este hecho pone de manifiesto el compromiso de los equipos de salud, la planificación institucional y la decisión de invertir en áreas estratégicas para mejorar la atención de los pacientes.

La importancia de esta acreditación también radica en que se trata del único Servicio de Cirugía de Tórax existente dentro del sistema público de salud de San Juan. Esto significa que miles de sanjuaninos cuentan ahora con la garantía de acceder a prestaciones altamente complejas sin necesidad de trasladarse a otros centros asistenciales fuera de la provincia. La posibilidad de recibir atención especializada cerca de sus hogares representa una mejora sustancial en términos de accesibilidad, equidad y calidad de vida para los pacientes y sus familias.

Otro aspecto que merece ser resaltado es la mirada integral que exige la acreditación. No solo se evalúa la capacidad quirúrgica, sino también el trabajo interdisciplinario con especialidades como neumonología, oncología y terapia intensiva. Este enfoque refleja las tendencias más avanzadas de la medicina moderna, donde la atención coordinada entre diferentes profesionales constituye una herramienta fundamental para alcanzar mejores resultados.