Un valioso paso para el Secundario en San Juan

Mucho se ha venido hablando en los últimos años sobre el descenso del nivel educativo en todo el país. Y en San Juan en algunas ocasiones hemos escuchado a la ministra de Educación provincial, Lic. Silvia Fuentes, expresar su preocupación por el incremento del ausentismo escolar, aunque, afortunadamente, según un informe de los últimos días de "Argentinos por la Educación", "San Juan es una de las tres provincias con menor nivel de ausentismo" del país. También lamentó casos de acoso y violencia en los establecimientos educativos, junto a la lucha del maestro por lograr "una transmisión eficaz de conocimientos y habilidades a los estudiantes", y sobre lo que coinciden expertos de todo el país. "Nosotros seguimos trabajando como nos corresponde dentro del ámbito de la escuela, donde se dispone de los chicos cuatro horas, pero el resto del tiempo están con la familia; acá hay que pedir más responsabilidad a los padres", ha coincidido en opinar varias veces la ministro frente a situaciones extremas que producen preocupación y tristeza a todos, comenzando por la misma comunidad educativa y escolar.

La participación de la funcionaria sanjuanina en distintas reuniones a nivel nacional para tratar estos temas que son comunes en todo el país, implicó exposiciones, análisis, debates, propuestas y posibles soluciones que surgen de un estudio profundo de la "Educación hoy" en el marco también de la situación del país, de los nuevos pasos de la sociedad en general y de las actuales influencias, sobre todo tecnológicas mediante redes sociales, internet o videojuegos en los jóvenes alumnos, más aun adolescentes. Así, de todo ese trabajo de exploración y sondeo surgió el programa nacional argentino denominado "Transformación de la Escuela Secundaria" de la Secretaría de Educación de la Nación, y que ya ha puesto en marcha en San Juan el ministerio de Educación bajo la denominación "Red de secundarias innovadoras".

Es justo señalar que ha sido posible esta innovación sin mayores dificultades a raíz de que se vincula correctamente con la política educativa local, especialmente con el programa "Aprender, trabajar y producir", presentada en septiembre de 2024 por el gobernador Marcelo Orrego y la ministro Silvia Fuentes, iniciativa por la cual se trabaja para "vincular la formación con las demandas del mundo actual y el desarrollo de capacidades para la vida y el empleo".

El Aprendizaje basado en Proyectos sigue un proceso estructurado enfocado en el "aprender haciendo", metodología activa centrada en el estudiante, donde se adquieren conocimientos y habilidades clave mediante la investigación, colaboración y creación de soluciones prácticas para resolver preguntas o problemas complejos. El Aprendizaje basado en Proyectos sigue un proceso estructurado enfocado en el "aprender haciendo", metodología activa centrada en el estudiante, donde se adquieren conocimientos y habilidades clave mediante la investigación, colaboración y creación de soluciones prácticas para resolver preguntas o problemas complejos.

A su vez, esta acción Nación-Provincia busca transformar el nivel secundario "mediante la capacitación de equipos directivos y docentes, la implementación de nuevas tecnologías y la mejora de las trayectorias escolares", según el sitio oficial de Argentina.gob.ar. En nuestra provincia, el Ministerio de Educación trabaja el programa en coordinación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, y se incluyen en esta primera etapa a 11 escuelas de 9 departamentos, logrando beneficiar a más de 4 mil estudiantes. Para este ciclo 2026 se trata de las escuelas Dr. Pablo A. Ramella, en Rawson; Alejandro María de Aguado, San Martín; Rudecindo Rojo, Pocito; Werfield Salinas, Chimbas; Juan Mantovani, Albardón; CENS Jorge H. Yacante, 9 de Julio; y CENS Zona Oeste, Chimbas, junto a los colegios privados Fray M. Esquiú, Santísimo Sacramento y Modelo, todos de Capital.

Queda claro que no se habla, naturalmente, de "una nueva escuela física", sino de mejorar la calidad de enseñanza y asegurar trayectorias escolares continuas e inclusivas, promoviendo nuevas metodologías como el Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) y el uso de tecnologías, buscando una instrucción más activa. Vale recordar que el ABP sigue un proceso estructurado enfocado en el "aprender haciendo", "metodología activa centrada en el estudiante, donde se adquieren conocimientos y habilidades clave mediante la investigación, colaboración y creación de soluciones prácticas para resolver preguntas o problemas complejos. El estudiante toma un rol protagonista, mientras el docente actúa como guía".

Precisamente, el docente sanjuanino trabaja ahora en una formación continua, para "el fortalecimiento del liderazgo de equipos directivos y evaluación, en busca de una mejora permanente", como parte de políticas y proyectos pedagógicos adaptados a las necesidades del siglo XXI. ¡Domingo F. Sarmiento, feliz!