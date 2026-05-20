Educación lanzó una formación para docentes de capacitación laboral

El Ministerio de Educación presentó oficialmente el Trayecto Pedagógico para Docentes de Escuelas de Capacitación Laboral , una propuesta formativa destinada a fortalecer las prácticas de enseñanza en espacios vinculados a los oficios y la formación profesional.

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El lanzamiento se realizó en el auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y estuvo encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a autoridades educativas y docentes de distintas instituciones de la provincia.

La iniciativa tiene como objetivo acompañar el crecimiento profesional de los docentes mediante instancias de formación continua, con el fin de enriquecer las experiencias educativas y responder a las nuevas demandas de la educación técnico-profesional y la capacitación laboral.

Durante la presentación se destacó que el trayecto fue diseñado desde una mirada que entiende a la práctica docente como un proceso dinámico, que requiere actualización permanente, reflexión colectiva y análisis situado de las realidades educativas.

“La educación en capacitación laboral requiere docentes preparados no solo en los saberes técnicos específicos de cada campo profesional, sino también en herramientas pedagógicas que permitan comprender la complejidad de los sujetos de aprendizaje y las múltiples realidades que atraviesan nuestras instituciones”, expresó la ministra Silvia Fuentes.

Además, remarcó que la formación docente impacta directamente en los estudiantes sanjuaninos que encuentran en la capacitación laboral una oportunidad de crecimiento personal, inserción laboral y desarrollo para la provincia.

El Trayecto Pedagógico estará organizado en tres módulos: “Los Sujetos de Aprendizaje de Escuelas Técnicas de Capacitación Laboral”, “Formación Didáctico Pedagógica I” y “Formación Didáctico Pedagógica II”.

La propuesta combinará contenidos teóricos y prácticos, análisis crítico de experiencias de enseñanza y fortalecimiento de capacidades pedagógicas contextualizadas.

Durante la jornada también se presentó al equipo docente que acompañará el desarrollo del trayecto y se dieron a conocer detalles vinculados al cronograma de cursado, modalidades de trabajo, fechas previstas y criterios de evaluación.