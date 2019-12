La ley del aborto ya fue rechazada por el Congreso.

Leonardo Pantano

Vocero de la Ola Celeste San Juan



La Ola Celeste San Juan rechaza de forma contundente las públicas declaraciones del recién nombrado Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. A un día de su nombramiento ha puesto todo su enfoque en impulsar una medida de aborto que trasciende el alcance que todo protocolo de emergencia debería tener, queriendo hacer del mismo una ley que sobrepase la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales y los Derechos Humanos esenciales como lo son el derecho a la vida y a la objeción de conciencia. Se trata de un protocolo que ignora las garantías jurídicas que toda Nación debería tener y, por lo tanto, pareciera que la Suprema Corte de Justicia se hace cómplice de tal dictadura al no poner un freno inmediato a este avance indiscriminado sobre la democracia, la seguridad jurídica, y el pueblo y sus representantes, considerando que hace poco más de un año la Argentina dijo No al Aborto Legal. Teniendo nuestro país tantos temas preocupantes en el ámbito de la salud, el ministro ha decidido priorizar el menos necesario, como quien debiera cumplir una agenda con algún organismo internacional, puesto que de otra forma no se comprende su accionar, ni la urgencia del mismo. Como si todo esto no alcanzara, él mismo ha hecho una declaración que avasalla nuevamente el carácter de Ministerio público al decir que ""tenemos un ministerio verde''. De este modo el Ministerio que pagamos todos tendría políticas de algunos pocos, ignorando en su totalidad al resto de los argentinos. Esto hace perder al Ministerio el carácter de público. Resulta muy triste que un funcionario tenga tan bajo nivel en el concepto de sus funciones y que él mismo ignore que el Ministerio, incluido su salario, lo pagamos todos. Creemos que es importante recordarle esto al nuevo ministro que en su primer día rebaja su persona y desborda de mediocridad. Tomando todos estos puntos en consideración es que manifestamos nuestro repudio a las medidas presentadas y nos hacemos eco de la propuesta realizada por "Padres por el derecho a decidir''. Por ello hacemos un llamamiento a todas las instituciones de la República Argentina a realizar presentaciones y acciones legales contra esta medida en cada tribunal federal existente en las provincias de la República Argentina. Sumado a esto, en caso de que el Protocolo tome curso, haremos las manifestaciones públicas pertinentes en reclamos de los derechos constitucionales como ciudadanos argentinos. Es el momento de ser uno desde la Quiaca hasta Ushuaia para salvaguardar los derechos y la libertad. Un gobierno que se jacta de populista no puede ignorar al pueblo. Tampoco puede cooperar con el asesinato de un ser inocente, violentando así no sólo La Ola Celeste San Juan red de redes defendiendo la vida y la familia derechos más esenciales, sino también propiciando un accionar injusto que atenta contra el bien común.