Dr. Ángel Díaz Bárriga



Ante un teatro Sarmiento colmado, el prestigioso doctor en Pedagogía, de origen mexicano, Ángel Díaz Bárriga, se presentó para capacitar en tres jornadas, a unos 2.000 docentes sanjuaninos de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior. El tema, "Desarrollo de capacidades, trabajo en el aula y evaluación''. Fue convocado por la Fundación Banco San Juan y el Ministerio de Educación del Gobierno de la provincia.



En diálogo con DIARIO DE CUYO, Díaz Bárriga dijo que el objetivo la capacitación es reflexionar sobre qué significa la formación en capacidades y cómo éstas son procesos, potencialidades que tenemos los seres humanos. Pero las mismas no van a crecer porque sí, sino que hay que crearle condiciones. Por ejemplo, todos tenemos capacidad para argumentar, razonar, inferir. Una de las preguntas a las que debemos responder es ¿cómo desarrollamos condiciones para que el estudiante encuentre que la matemática, por ejemplo, le ayuda en cosas de su vida cotidiana? Hay que transmitir pasión, encontrar la forma en que los estudiantes disfruten del aprendizaje, más allá de la disciplina, rigor, etc.



Los maestros siempre tenemos retos distintos En este momento social tenemos retos que nunca habíamos concebido para la educación. Un reto es trabajar con los padres de familia o lidiar con ellos. En la actualidad, tanto maestros como padres debemos reconocer errores para poder trabajar con el estudiante en el proceso educativo.



En otro tramo de la charla, dijo que Latinoamérica tiene un problema de la desigualdad social. Ahora, el cómo construir proyectos educativos en este contexto, sigue siendo un problema en la región. Éstos están articulados a decisiones políticas, cuando tendrían que estarlos a proyectos pedagógicos. No podemos evitarlo. Cada gobierno que asume trae su proyecto educativo. Es parte de la convivencia democrática. Los gobiernos deberían entender que hay una parte técnica de la educación que no se puede estar cambiando en cada administración, porque impide que el proyecto se materialice. Los resultados de un proyecto no se pueden ver de un día para otro, sino a mediano plazo.



Todo esto tiene que ver con el concepto pedagógico que tenemos: la integración curricular, didáctica. Es decir, ya no enseñar materias como tales, sino enseñar matemática, ciencias, lenguajes, etc, como algo que les ayude a resolver su realidad y problemas cotidianos. Se está experimentando en Argentina, en Finlandia. En América latina no conozco otra experiencia que se esté haciendo a este nivel.



Por eso hay que decir que la escuela es para potenciar el desarrollo humano. Es un lugar de construcción de ciudadanía. Aprender a convivir con compañeros. No pienso que la escuela deba ser un espacio de adoctrinamiento. Nuestra responsabilidad con la sociedad es formar ciudadanos, no para un partido, sino para que tengan la capacidad de pensar, argumentar de definir, de formarse democráticamente. Por lo expuesto "Aceptemos el reto de cambiar la educación'', sentenció, Angel Díaz Bárriga.

Por José Correa

DIARIO DE CUYO