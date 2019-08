Año 1989. Alfonsín presidente había perdido las legislativas de medio término dos años antes. En febrero el Banco Central, ya de bolsillos flacos (recordemos que se necesita un mínimo de divisas disponibles para pagar insumos importados y no parar las fábricas), decidió dejar de vender dólares a los particulares. La presión contra el austral, moneda de aquél entonces, continuó sin pausa y se decidió adelantar para mayo las elecciones que debían ser en octubre. "Hacemos un plancito para uno o dos meses y después atribuimos todo lo malo a la cercanía de las elecciones" habían pensado los gurúes de la Casa Rosada. En ese lapso, fue designado ministro de Economía Juan Carlos Pugliese, tal vez el hombre de más prestigio en la política de esos años. Su figura debería despertar confianza. Su hijo, por entonces rector de la Universidad de Tandil, visitaba la provincia para hablar sobre política universitaria. A la salida de una de las conferencias, me preguntó: "¿A cuánto cerró el dólar?". Anochecía, le mencioné la cifra y respondió "c.. mi viejo". Esa misma noche el veterano radical pronunció la famosa frase: "Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo".

Fue reemplazado por Jesús Rodríguez. Luego vino lo que recordamos, asaltos a los supermercados, hiperinflación y la entrega del poder seis meses antes al ganador de la elección, Carlos Menem. Las PASO, tomadas en todo lugar como interna abierta de los partidos que sirve para consagrar candidatos, aquí se toma como general. Eso puede provocar, como está ocurriendo, que quien ejerce el poder tenga que hacer un esfuerzo tremendo para conservar las riendas después de haber perdido una elección absurda en la que no competía con nadie. Ayer, luego de un resultado que ni esperaban los opositores más optimistas, el mercado tuvo una reacción equivalente a tamaña sorpresa. Nunca se había visto cosa igual. El verde tuvo subas de hasta 30% en algunas puntas (llegó a 65 partiendo de 47 el viernes anterior) y con spreads entre compra y venta de hasta más de 5,50 pesos, es decir, el 10% o más. Los operadores se protegen del oleaje. La city sanjuanina mueve volúmenes muy bajos, casi siempre en circuito cerrado, alguien de aquí tiene que vender para que otro compre, no vienen dólares de afuera. En las primeras horas del lunes la situación fue así: mucho nervio, muchas consultas y los operadores aconsejando "no tomar decisiones emocionales", gente retirando sus dólares y dolarizando carteras. "Es demasiado pronto para tomar posiciones, sobre todo para pequeños inversores que pueden tener grandes pérdidas sin respaldo suficiente para asumirlas", me decían. A media tarde hablaron Macri y Vidal. Se los vio tranquilos y decididos a intentar revertir el resultado en la general del 27 de octubre. Antecedentes hay, en la primarias de 2015 Scioli aventajó a Macri por 2 millones de votos para terminar perdiendo en la segunda vuelta. Claro, ahora la diferencia fue mayor. Las PASO vienen a ser como el primer set de un partido de tenis que va a tres. El primero lo ha ganado la oposición claramente, ahora viene el combate de fondo. El boxeador caído podría haber tirado la toalla pero parece que no lo hará y conserva el recurso del tiempo, dos meses. Si la economía sigue cayendo habrá que ver a quién le echa la culpa el votante independiente. Se sabe que Cristina tenía 35 puntos y que los 12 restantes vinieron de todos los sectores, no sólo de los más castigados por la recesión.

El arranque, con pérdida fuerte de valor de la moneda tiene una lectura indiscutible, se esperaba otra cosa. Si hubo voto castigo al gobierno pudiera ser que alguna gente se arrepienta ("no era para tanto"). Si el voto fue la consecuencia del deseo de cambio, estaría todo dicho y sólo faltaría que lleguen los días. La situación con aquella anécdota de Pugliese tiene dos diferencias: el Banco Central tiene más reservas para aguantar y Macri viene de ganar y no de perder las últimas legislativas. Como en una cirugía de alta complejidad, los primeros días definen casi todo, la otra parte la pone la psicología del enfermo.