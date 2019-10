Hasta ahora, en todo el mundo, han sido inmunizados tres millones quinientos mil niños, en las continuas campañas de vacunación.



El 24 de octubre próximo se conmemora el "Día Mundial de la Lucha contra la Poliomelitis'', establecido con motivo del nacimiento de Jonas Salk, investigador, médico y virólogo estadounidense, reconocido por el descubrimiento y desarrollo de la primera vacuna, segura y efectiva, contra la poliomelitis.



Expertos destacan que la Argentina lleva 32 años consecutivos sin registro de casos autóctonos, gracias a la vacunación. Debemos recordar que esta enfermedad es altamente contagiosa, causada por tres virus (poliovirus tipo 1, 2 y 3) que invaden el sistema nervioso y que en pocas horas puede formar una parálisis total.



El último caso en América fue detectado en setiembre de 1991, más específicamente en Perú. En 1994 la región quedó certificada como libre de la enfermedad y Argentina lleva treinta y dos años consecutivos sin registro de casos, gracias a la vacunación. A tal propósito, el Rotary Internacional asumió el reto mundial de salud para poder cumplir con la erradicación de este mal. Esta institución invirtió muchos millones de dólares, realizando jornadas nacionales de vacunación y diversas actividades con incidencias políticas con los gobierno del mundo. La meta era cumplir con la promesa de dar a los niños un ambiente libre de polio, tarea que se realizó además con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos, la UNICEF y la Fundación Bill y Medlinda Gates, con quienes se recaudaron importantes fondos para la distribución de la vacuna a todo el mundo.



El Rotary Internacional, ha hecho un trabajo increíble, pero sabemos que la labor no ha terminado. Una vez que se reduzca el número de casos a cero y no se detecte el virus en el medio ambiente, deberemos esperar que la Organización Mundial de la Salud certifique oficialmente al mundo, como libre de polio. Por supuesto, deberá continuar la vigilancia para que el virus no se vuelva a presentar. La comunidad debe ayudar a erradicar la segunda enfermedad humana que con muy poco lograremos los objetivos. Todas las organizaciones implicadas en este desafío, han expresado el compromiso de realizar el máximo esfuerzo para cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad, para fines de este año. Luego vendrá el proceso de la certificación, si no aparecen casos de polio virus salvaje, durante los tres años posteriores y, finalmente, tal el deseo de Rotary la enfermedad podría erradicarse de la faz de la tierra.



Este es el motivo de estar satisfecho por haber logrado un bien para la salud, porque la comunidad debe saber la real valía, lo que significa la campaña Polio Plus, justificando de esta manera el trabajo y la generosidad de cuantos participaron en este logro, donde se inmunizaron tres millones quinientos mil niños en todo el mundo, salvando a muchos de la muerte o incapacidad física. Nada mejor entonces que festejar el acontecimiento haciendo visible la obra del Rotary Internacional, revalorizando la tarea de cada uno de los rotarios de todo el mundo.

Por Roberto Olivera Vega

Periodista