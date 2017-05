Uno de los mayores problemas de la sociedad actual, es que carece o no quiere respetar valores morales que representan normas o reglas que son necesarias para la mejor convivencia colectiva. En consecuencia, si no tratamos de conducirnos en la vida cotidiana, tomando como referencia estas reglas de conducta, estaremos viviendo en iguales condiciones que en etapas de la historia humana que prevalecía la violencia, el libertinaje como forma de vida, sin medir los resultados de tales acciones.



Conductas de violencia, son nuestro día a día, ya que poco a poco el ser humano se ha deshumanizado. Un ejemplo de disvalor, fue lo del profesor de la Escuela de Fruticultura y Enología, quien tuvo presunto acoso a tres alumnas. Es difícil proteger a los alumnos cuando el profesor, quien se supone tiene valores, compromiso moral y relación constructiva con los alumnos que están a su cargo, rompe las normas morales dentro del campo educativo. En este caso, el docente fue separado de su cargo. En consecuencia, el Ministerio de Educación a través del Gabinete Interdisciplinario actuó en forma efectiva conteniendo a las alumnas y familias.

Se piensa que cuando demostramos valores somos antiguos. No, ¡qué error! Todo pasa por esa carencia y por la educación. Los valores humanos se adquieren con el ejemplo.



La familia estimula las primeras relaciones, es la primera educadora y la escuela, contribuye a la educación moral como socialización. La institución educativa transmite normas y significación de valores que se consideran positivos. Por ello, el docente debe conocer a sus alumnos para que con respeto mutuo, puedan reflexionar sobre la dinámica social. La educación es el medio que forma a las personas ante un deterioro del modelo social. Ella debe potenciar estos aprendizajes para que queden grabados para siempre en todos los seres humanos. Lo que se aprende de pequeño no se olvida nunca. Lo importante es el ejemplo que dan los padres a sus hijos, en su forma de relacionarse con otros.



En muchas ocasiones podríamos afirmar que se vive en una sociedad sin adultos. Cabe señalar que la imitación, no es el único mecanismo de aprendizaje que tienen los alumnos, es el primero, y sienta las bases de un aprendizaje futuro. El hecho de vivir en sociedad nos lleva a desarrollar valores sociales. Aceptar esos valores a menudo, significa renunciar a los deseos personales, pues convivir es aprender a tolerar, comprender las diferencias y limitar la propia voluntad. Es una sociedad donde se hace cada vez más necesario el respeto a los derechos humanos.



Los valores sin acción son iguales a incongruencia. Si queremos ver un mundo diferente, una sociedad más equilibrada y un futuro más alentador, es necesario pensar qué son los valores para cada uno de nosotros. Cuáles forman nuestra vida. Entonces así, el análisis del "Yo'' al "Tú'', es decir dejar de pensar en mí y volcarlos hacia los demás, hecho no muy sencillo. La sociedad basada en individuos con valores es la llave para una convivencia sana. Pensemos que ni siquiera tenemos una "convivencia vial'' en este tema existe realmente una anarquía. "No basta con describir los valores, es necesario cuidarlos, educarlos, mejorarlos continuamente como parte de nuestro actuar cotidiano'' Sergio Sinay (El apagón moral).