Latinoamérica, una región que asombra por la forma en que crecen las empresas emergentes.



Sólo en las dos primeras semanas de 2022, las nuevas empresas latinoamericanas generaron más de U$S450 millones en inversiones, según Crunchbase, empresa líder en información comercial. Al principio, no podía creerlo cuando leí esta nueva y poco conocida estadística: América latina es la región de más rápido crecimiento del mundo en lo que respecta a la financiación de empresas emergentes.



Según Crunchbase los inversionistas de capital de riesgo invirtieron un récord de U$S 19,5 mil millones en nuevas empresas con sede en América latina el año pasado. Eso fue más del triple de la cantidad invertida en las nuevas empresas de la región en 2020, convirtiendo a Latinoamérica en "la región de más rápido crecimiento en el mundo para la financiación de empresas en 2021".



En cuanto a este año, Crunchbase agregó que, sólo en las dos primeras semanas de 2022, las nuevas empresas latinoamericanas obtuvieron más de U$S 450 millones y que los inversores "son optimistas de que las cuentas seguirán aumentando".

"Nilus, es una empresa argentina que recupera alimentos que los agricultores tiran porque no tienen el aspecto perfecto que exigen los supermercados -pero por lo demás están bien- y los venden a bajos precios a necesitados".

De hecho, los expertos me dicen que el año pasado no fue un problema estadístico y que la financiación de las nuevas empresas de la región ha aumentado de manera constante en los últimos años. Pero lo que están viendo ahora va mucho más allá de sus expectativas anteriores. "Nunca habíamos visto algo así", me dijo Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. "El año pasado, tuvieron más capital de riesgo en inversiones tecnológicas en la región de lo que habían visto en los últimos 10 años juntos".



La mayor parte de las inversiones en startups latinoamericanas se dirigieron a grandes firmas en etapas avanzadas de captación de fondos y que ya están operando en varios países. Incluyen firmas como el banco en línea Nubank de Brasil, la empresa de servicios de entrega Rappi de Colombia y una empresa chilena que paga a las personas por las calorías que queman caminando o andando en bicicleta con dinero que recauda de miles de empresas. Pero aunque América Latina ya tiene al menos 27 "unicornios" conocidos, empresas que tienen un valor de mercado de más de 1.000 millones de dólares, también hay un gran aumento en la financiación de nuevas empresas en etapa inicial.



Hay una cantidad asombrosa de nuevas empresas pequeñas y socialmente motivadas que surgen en todas partes de la región. La mala noticia, sin embargo, es que las nuevas empresas de rápido crecimiento de América latina son casi siempre historias de éxito individuales, que tienen éxito una vez que se mudan a California o Florida.

La cantidad de dinero que la región está invirtiendo en innovación es lamentable. Mientras Israel invierte el 4,9% de su producto interno bruto anual en investigación y desarrollo de nuevos productos, Corea del Sur invierte el 4,5% y Estados Unidos el 2,8%, la inversión promedio de los países latinoamericanos en investigación y desarrollo es solo del 0,6%, según el Banco Mundial.



Si los países de la región aprovecharan su talento y pusieran la innovación en el centro de sus agendas políticas, invirtiendo fondos y brindando contactos globales a jóvenes emprendedores, la región podría aumentar drásticamente su crecimiento económico. ¿Qué están esperando?

Por Andrés Oppenheimer

Columnista del Miami Herald