San Juan, antes y después del sismo de 1944.

El amor de los sanjuaninos por su tierra se muestra a cada paso que se da, en cada mensaje y en cada saludo. Por eso es tan especial el 13 de junio, fecha en la que se conmemora la Fundación de San Juan. Entre esos eventos, se llevó a cabo una función de gala en el Teatro del Bicentenario en memoria de uno de los acontecimientos que marcó a nuestra comunidad, como fue el Terremoto de 1944.



Soy una sanjuanina que vivió el terremoto, no tanto el recuerdo del momento fatal de cuando se produce, porque son segundos, sino las terribles consecuencias. Me crié entre escombros, caminé por calles donde las paredes estaban sostenidas con puntales de madera, el desconsuelo de mis padres, demás familiares y vecinos. Todo esto duró más de diez años, hasta que comienza a planificarse la nueva ciudad y reconstruirla y destruir lo poco que quedó, ejemplo cine Cervantes, Club Español, por mencionar nada más que dos. Pero hubo muchos más, por la nueva planificación. Tuvimos en el momento muchas colaboraciones, se nos entregó viviendas de tipo casillas, como las que aún se ven en la ex Casa de Gobierno, y luego se fueron construyendo escuelas, casas, edificios y barrios sismorresistentes. Muchos años han pasado de ese terrible 15 de enero de 1944. Muchas historias se han escrito para no perder la memoria de cada uno. La destrucción que deja un terremoto puede ser parecido a una guerra. Este último se puede evitar. Pero un sismo es producto de la fuerza de la naturaleza. El cambio producido en la construcciones de viviendas y edificios tuvo su prueba de fuego en la ciudad Capital y alrededores con aquel terrible sismo del 23 de noviembre de 1977. Estemos orgullosos de haber podido hacerlo y gozar de nuestra forma de vida. Tener una ciudad moderna en el país luego de 457 años de aquella fundación de San Juan de la Frontera.



Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo