¡Argentina alienta y celebra!

Las fechas patrias nos ayudan a conocer quiénes somos, cómo vivían las personas hace muchos años y por qué es importante cuidar nuestras tradiciones. El Mundial, en cambio, nos invita a compartir la pasión por el deporte, el trabajo en equipo y el respeto por los demás.

Un país prohibirá a los menores el uso de redes sociales: ¿podría pasar lo mismo en la Argentina?

Vacaciones de invierno 2026: la fecha del receso en cada provincia de Argentina

Aunque parezcan diferentes, ambos nos unen bajo los mismos colores: el celeste y blanco de nuestra bandera.

¿Qué es lo que más te gusta de ser argentino?

Los niños de la ENI N.º 45 “Martha Graham” celebraron los 464 años de San Juan descubriendo algunos de los paisajes más lindos de nuestra provincia. A través de imágenes, conversaciones y actividades artísticas, aprendieron sobre lugares importantes y realizaron una cartelera colaborativa para compartir lo que conocieron.

Conocer nuestra provincia nos ayuda a quererla, cuidarla y sentirnos parte de ella.

¿Cuál es tu lugar favorito de San Juan?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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¡Una canción para alentar a Argentina!

En la Escuela Bandera Ciudadana, estudiantes y docentes trabajaron juntos para crear una canción dedicada al Mundial 2026 utilizando herramientas de inteligencia artificial. La propuesta permitió combinar tecnología, creatividad y trabajo en equipo para expresar el entusiasmo por acompañar a nuestra Selección.

La música nos une, nos emociona y nos permite compartir sueños y esperanzas.

¿Te gustaría escribir una canción para alentar a Argentina?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

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¡Construimos una escuela sin violencia!

Los estudiantes del Colegio Parroquial Santa Bárbara participaron en una jornada especial de reflexión sobre el respeto y la buena convivencia.

A través de afiches, videos y diferentes actividades, trabajaron valores como la empatía, el diálogo, la inclusión y el compañerismo. Cuando escuchamos, respetamos y ayudamos a los demás, hacemos de la escuela un lugar mejor para todos.

¿Qué acción pequeña podés hacer hoy para ayudar a un compañero?

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¡Las canciones patrias también se cantan con las manos!

Las canciones patrias pueden expresarse de muchas maneras. Una de ellas es mediante la Lengua de Señas Argentina, que permite que más personas participen y compartan las emociones de nuestras celebraciones.

A través de las señas, los gestos y la expresión corporal, los estudiantes pueden aprender y transmitir el significado de las canciones que forman parte de nuestra historia. Cada forma de comunicación es valiosa y nos ayuda a construir una escuela más inclusiva.