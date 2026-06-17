Hockey sobre patines: Argentina tiene su lista para el Mundial de Paraguay 2026

El entrenador de Argentina, José Luis Páez definió los 15 nombres del seleccionado nacional que buscará la corona en Asunción.

Definiciones. José Luis Páez decidió los 15 nombres de Argentina para el Mundial de Paraguay.

En el año de los Mundiales, San Juan empezó a jugar uno muy especial y es que el entrenador del seleccionado nacional de hockey sobre patines, José Luis Páez definió la lista de Argentina para el certamen mundial. Uno de los grandes eventos de este año y que tendrá protagonismo sanjuanino en varios aspectos.

Los World Skate Games 2026 reunirán en Asunción a las principales selecciones del planeta y serán el evento más importante del calendario internacional de los deportes sobre ruedas.

La Confederación Argentina de Hockey sobre Patines dio a conocer la lista oficial de jugadores convocados para integrar la Selección Argentina Senior Masculina que disputará los World Skate Games 2026, que se desarrollarán en Asunción, Paraguay.

El cuerpo técnico encabezado por el sanjuanino José Luis Páez, definió los nombres que buscarán recuperar la corona en la tremenda pelea con las grandes potencias como Portugal, España, Italia y Francia.

La nómina del seleccionado Senior tiene supremacía sanjuanina, tanto dentro de la cancha como en la parte técnica y logística. Entre los convocados por José Luis Páez aparece como figura saliente Lucas Ordóñez, surgido de Concepción Patín Club y actualmente jugador del Club Atlético Argentino de San Juan, además de varios hockistas formados en nuestra provincia que hoy brillan en las ligas de Europa.