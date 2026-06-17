La prensa mundial se rindió ante Messi tras su exhibición en el debut de Argentina: "Histórico", "eterno" y "brutal"

La actuación de Lionel Messi en el estreno de Argentina en el Mundial 2026 tuvo repercusión global. El rosarino marcó los tres goles del triunfo 3-0 sobre Argelia y acaparó las portadas de los principales medios deportivos del planeta, que coincidieron en destacar una nueva noche histórica del capitán albiceleste.

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Desde España, varios medios resaltaron la vigencia del delantero de 38 años y remarcaron que continúa batiendo récords cuando muchos imaginaban que transitaba el tramo final de su carrera. Las crónicas hicieron hincapié en su capacidad para seguir siendo determinante en la máxima cita del fútbol mundial.

En Inglaterra , la prensa calificó su actuación como una exhibición de jerarquía y liderazgo. Algunos portales señalaron que el rosarino volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, mientras que otros destacaron que fue el gran responsable del debut ideal de la Selección argentina.

Los elogios también llegaron desde Francia, donde remarcaron que Messi fue el gran protagonista de la primera jornada del Grupo J. Allí destacaron no solo los tres goles convertidos, sino también la influencia que tuvo en el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En distintos rincones del planeta se repitieron calificativos como "histórico", "eterno", "legendario" y "brutal" para describir una actuación que volvió a colocar al argentino en la primera plana del deporte mundial.

La noche fue especial por varios motivos. Además de firmar su primer hat-trick en una Copa del Mundo, Messi disputó su partido número 200 con la camiseta de la Selección argentina y se convirtió en el primer futbolista en participar en seis Mundiales.

Con el triunfo ante Argelia, Argentina comenzó de la mejor manera la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y alimentó la ilusión de volver a pelear por la corona. Mientras tanto, Messi sigue escribiendo capítulos dorados en una carrera que parece no tener techo y que continúa maravillando al mundo entero.