    • 17 de junio de 2026 - 15:09

    Qué necesita Argentina para clasificarse a los 16avos de final del Mundial 2026 tras la goleada ante Argelia

    La Selección argentina enfrentará a Austria en un partido que será clave para su futuro en la Copa del Mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina tuvo un debut ideal en el Mundial 2026 al golear 3-0 a Argelia y sumar sus primeros tres puntos en el Grupo J. Sin embargo, no quedó sola en la cima de la zona, ya que Austria venció 3-1 a Jordania y también alcanzó las tres unidades. La Albiceleste lidera por diferencia de gol (+3), mientras que los europeos la siguen con +2.

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    De esta manera, el partido del próximo 22 de junio entre Argentina y Austria será clave para el futuro del grupo. Si el equipo de Lionel Scaloni consigue una victoria, llegará a seis puntos y quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final, instancia a la que avanzan los dos primeros de cada zona y los mejores terceros del certamen.

    Incluso un empate podría resultar favorable, ya que mantendría el liderazgo o seguiría en puestos de clasificación antes de la última fecha. Además, en la segunda jornada también se enfrentarán Jordania y Argelia, dos equipos que comenzaron el torneo sin sumar puntos.

    Qué necesita Argentina para clasificarse a los 16avos de final del Mundial 2026

    La fase de grupos terminará con los partidos Argentina-Jordania y Austria-Argelia. Por eso, la Selección depende de sí misma: si le gana a Austria en la segunda fecha, quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final e incluso podría sellar el pase antes de disputar el último encuentro.

    Con el nuevo formato del Mundial 2026, avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

    En ese contexto, los próximos compromisos de la Albiceleste serán decisivos: enfrentará a Austria el lunes 22 de junio desde las 14 (hora argentina) y a Jordania el sábado 27 desde las 23, ambos partidos en el Dallas Stadium.

    En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate será el resultado entre los equipos involucrados. Si la paridad continúa, se tendrán en cuenta la diferencia de gol, la cantidad de goles convertidos y el Fair Play.

    Como último recurso, la FIFA utilizará el ranking mundial. En la clasificación más reciente, Argentina ocupa el primer puesto, seguida por Austria (24°), Argelia (28°) y Jordania (63°).

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