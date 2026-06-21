Graciana Apart & Rooms: una propuesta que combina inversión, renta turística y turismo en San Luis

En un contexto donde los inversores comienzan a mirar más allá de los grandes centros urbanos, los desarrollos inmobiliarios vinculados al turismo y la naturaleza ganan protagonismo. En ese escenario, Graciana Apart & Rooms se posiciona como una propuesta que integra inversión inmobiliaria, renta turística y calidad de vida en un entorno natural diferencial.

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El proyecto se encuentra emplazado dentro de Rifugio Nel Lago, un barrio cerrado de 42 hectáreas ubicado en La Florida, a solo 30 minutos de la ciudad de San Luis. Con acceso directo al embalse homónimo y rodeado de sierras, el desarrollo se ubica en uno de los puntos más altos del predio y contempla un condominio de tres niveles con 65 unidades equipadas y amenities orientados a una experiencia integral.

Graciana Apart & Rooms se inserta en un segmento que continúa expandiéndose en Argentina: el de los desarrollos turísticos con potencial de renta. El proyecto se estructura bajo el formato Condo Hotel, un modelo que combina propiedad individual con la posibilidad de integrar las unidades a un sistema de explotación turística administrado de forma centralizada.

Este esquema permite a los propietarios optar entre el uso personal o la participación en un circuito de renta, con gestión profesionalizada de la operación, comercialización y mantenimiento, alineada a estándares de hospitalidad. Las unidades no se comercializan de manera individual en plataformas, sino que forman parte de una unidad económica integrada, fortaleciendo su posicionamiento como producto hotelero.

“Estamos viendo un cambio claro en el comportamiento del inversor: hoy busca activos más versátiles, vinculados a experiencias y en destinos con potencial de crecimiento. Este tipo de propuestas combina uso personal, renta y valorización en un mismo producto, algo cada vez más valorado en el mercado”, señalan desde el desarrollo.

El respaldo de un barrio en plena consolidación

El posicionamiento de Graciana se potencia por su integración dentro de Rifugio Nel Lago, un desarrollo que presenta indicadores concretos de crecimiento y consolidación.

El barrio está compuesto por 400 lotes, de los cuales 305 ya fueron comercializados, evidenciando un alto nivel de absorción y una sostenida respuesta del mercado.

Durante los últimos 36 meses, el crecimiento se reflejó en el avance de nuevos proyectos y construcciones, alcanzando actualmente 105 viviendas finalizadas y habitadas, junto con 40 obras en ejecución. A esto se suma una demanda constante de aprobación de nuevos proyectos, lo que confirma la continuidad del desarrollo y la consolidación de la zona.

Otro dato relevante es el perfil de los compradores: más del 50% provienen de otras provincias, principalmente Mendoza, San Juan y Córdoba, reflejando el atractivo regional del emprendimiento y su potencial de valorización en el mediano y largo plazo.

Naturaleza, cercanía y nuevos hábitos de consumo

El crecimiento de este tipo de desarrollos responde a una tendencia cada vez más visible: la búsqueda de destinos de cercanía, contacto con la naturaleza y experiencias alejadas de los grandes centros urbanos.

En este contexto, La Florida, uno de los destinos turísticos tradicionales de San Luis, continúa consolidándose como una zona de creciente atractivo para el desarrollo inmobiliario y turístico. El embalse, rodeado por paisajes serranos, permite el desarrollo de actividades recreativas como kayak, trekking, cabalgatas y deportes náuticos, configurando una propuesta que combina descanso, turismo y vida al aire libre.

Estas características, sumadas a la accesibilidad y al crecimiento de la infraestructura local, contribuyen al posicionamiento de la zona como un mercado con potencial para el desarrollo inmobiliario vinculado al turismo.

Infraestructura, servicios y experiencia de hospitalidad

Más allá del componente inmobiliario, el proyecto incorpora una propuesta de hospitalidad integral que busca diferenciarse dentro del segmento de desarrollos turísticos.

El complejo incluye lobby con recepción, lounge bar con vistas al dique, terrazas, piscinas indoor y outdoor, spa, wellness center, gimnasio y espacios de esparcimiento al aire libre.

A esto se suma la propuesta gastronómica de Nativo Restó & Eventos, que amplía los servicios disponibles para huéspedes y propietarios, fortaleciendo la experiencia general del complejo.

En línea con las nuevas demandas del mercado, la seguridad ocupa un rol central. El desarrollo cuenta con vigilancia las 24 horas, sistema de CCTV en áreas comunes y accesos digitalizados, garantizando control, privacidad y tranquilidad tanto para residentes como para visitantes.

El diseño prioriza además la privacidad y la calidad constructiva, con unidades totalmente equipadas y tecnología aplicada a la gestión y seguridad, incluyendo accesos mediante código y sistemas de climatización independientes.

IMG_9959.jpg Un lugar de ensueño en San Luis.

Un producto flexible para distintos perfiles

Graciana Apart & Rooms ofrece unidades que van desde los 30 hasta los 50 m². La propuesta apunta tanto a quienes buscan una segunda residencia como a inversores interesados en generar ingresos a través de la renta turística.

Uno de los aspectos distintivos del modelo es su flexibilidad: las unidades pueden utilizarse para disfrute personal o incorporarse al sistema Condo Hotel en el momento que el propietario lo decida, de acuerdo con sus objetivos de inversión.

Asimismo, el esquema contempla alternativas de financiación en dólares y la posibilidad de toma de posesión desde etapas tempranas del desarrollo, permitiendo comenzar a utilizar la unidad antes de la escrituración, bajo las condiciones previstas por el proyecto.

San Luis, cada vez más presente en el radar de los inversores

La consolidación del turismo interno y el crecimiento de propuestas inmobiliarias vinculadas al ocio, la segunda residencia y la renta turística están impulsando nuevas oportunidades para el sector en distintas regiones del país. En ese escenario, San Luis —y particularmente La Florida— continúa consolidándose como una plaza atractiva para el desarrollo inmobiliario, apoyada en su entorno natural, su accesibilidad y el crecimiento sostenido de proyectos residenciales y turísticos.

Con una trayectoria consolidada como destino turístico dentro de la provincia y un diferencial asociado al paisaje, la calidad de vida y la disponibilidad de tierra para nuevos emprendimientos, La Florida despierta el interés de desarrolladores e inversores que buscan acompañar el crecimiento de zonas con perspectivas de valorización.

En este contexto, propuestas como Graciana Apart & Rooms reflejan una transformación en el mercado inmobiliario, donde los activos asociados al turismo, la flexibilidad de uso y la experiencia del usuario se consolidan como variables cada vez más valoradas por quienes buscan alternativas de inversión de largo plazo.

Acerca de Graciana Apart & Rooms

Graciana Apart & Rooms es un desarrollo turístico-inmobiliario ubicado en La Florida, provincia de San Luis, dentro del barrio cerrado Rifugio Nel Lago. Se compone de un condominio de tres niveles con 65 unidades totalmente equipadas, diseñado para ofrecer una experiencia integral que combina hospitalidad, confort y entorno natural.

Con unidades de entre 30 y 50 m², propone un modelo de uso flexible que permite a los propietarios alternar entre el disfrute personal y la posibilidad de integrarse a un esquema de renta turística con gestión profesionalizada. La propuesta se completa con amenities de categoría —entre ellos spa, wellness center, piscinas indoor y outdoor, gimnasio, espacios de relax y propuesta gastronómica— y un sistema de seguridad integral con vigilancia 24/7.

Graciana forma parte de Rifugio Nel Lago, un emprendimiento de 42 hectáreas con acceso directo al embalse La Florida, que se posiciona como uno de los desarrollos residenciales y turísticos con mayor crecimiento en la región.

Datos de contacto:

Teléfono: +54 9 2664 77-4157

Instagram: https://www.instagram.com/gracianaresidence/

Web: https://www.lagraciana.com.ar/