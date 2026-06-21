Minería y obra pública: la gran promesa que ilusiona al sector del acero y el metal sanjuanino

El sector del acero y metal en la construcción atraviesa uno de los períodos más complejos de los últimos años, pero en San Juan las expectativas están puestas en dos factores que podrían modificar el escenario: el desarrollo minero y la reactivación de la obra pública. Así lo planteó Jorge González, director de Alumetal, quien destacó que la firma local lleva años preparándose para responder a la demanda que podría generar el desembarco de grandes proyectos y el impulso de nuevas inversiones.

Biodigestor en San Juan: la nueva tendencia ecológica para tratar aguas residuales y cuidar el medio ambiente

Las nuevas tendencias en construcción: qué cambió en el diseño de viviendas en Cuyo

“Todas estas noticias de la aprobación del RIGI y las expectativas que hay con las inversiones todavía están a ese nivel de expectativas. Nosotros como empresa venimos hace varios años preparándonos, invirtiendo en infraestructura y recursos para estar a la altura de las circunstancias el día que se inicie o incremente el nivel de obras”, señaló en diálogo con Diario de Cuyo para el suplemento Cuyo Construye.

La empresa, con medio siglo de trayectoria en la provincia, observa con atención los avances de proyectos como Vicuña y el impacto que podrían tener sobre la economía sanjuanina. Sin embargo, González aclaró que, por ahora, el sector continúa a la espera de que esas inversiones se traduzcan en obras concretas.

“Hoy por hoy estamos expectantes. Creemos que va a ser una realidad y ojalá que en el corto plazo, pero todavía estamos en ese escenario”, afirmó.

alumetal construcción 2026 (1) Alumetal - Foto: Diario de Cuyo.

Dos años difíciles para la construcción

El empresario explicó que la construcción sufrió con fuerza la paralización de la obra pública, la falta de financiamiento y la caída de la actividad privada. Según indicó, los efectos se reflejaron directamente en los niveles de ventas de materiales para estructuras.

“La caída en lo que es construcción y estructuras de hormigón armado ronda el 40%. Es una baja muy fuerte, algo que no se había visto en los últimos 20 años”, sostuvo.

alumetal construcción 2026 (9) Alumetal - Foto: Diario de Cuyo.

Para González, la falta de crédito también afectó la capacidad de inversión de las familias. Si bien existieron algunas líneas hipotecarias, consideró que estuvieron orientadas principalmente a la compra de viviendas ya construidas y no a nuevas obras.

“No hay crédito y la clase media no tiene herramientas para financiar una inversión. Además, el costo de la construcción sigue siendo alto y eso también frenó muchas decisiones”, explicó.

La obra pública, una señal positiva

En este contexto, el director de Alumetal valoró los anuncios vinculados al financiamiento externo aprobado por la provincia para ejecutar infraestructura.

“El sector viene de dos años muy difíciles. Por eso, todos estos anuncios relacionados con el financiamiento para obra pública son una muy buena noticia. Estamos esperando que las ventas vuelvan a niveles normales”, manifestó.

alumetal construcción 2026 (3) Alumetal - Foto: Diario de Cuyo.

A su entender, San Juan convive actualmente con dos realidades. Por un lado, la coyuntura económica que afecta al país y al sector de la construcción. Por otro, la expectativa que genera la llegada de inversiones mineras de gran escala.

“Hay una realidad que estamos transitando hoy y otra futura, que es la expectativa de contar con un San Juan minero. Esperamos que esas inversiones se concreten y que la construcción de algunos proyectos pueda llevarse adelante para cambiar un poco el contexto que estamos viviendo”, indicó.

Una empresa sanjuanina que apuesta a sostener el empleo

En medio de un escenario adverso, González destacó que uno de los principales objetivos de Alumetal fue preservar su estructura laboral.

“La decisión fue mantener la estructura sin realizar ajustes. Tenemos cerca de 100 personas trabajando de manera directa. Son 100 familias y hemos tratado de sostenerlas desarrollando nuevos servicios y nuevos canales de atención que nos permitan atravesar este momento”, explicó.

alumetal construcción 2026 (12) Alumetal - Foto: Diario de Cuyo.

La estrategia incluyó la diversificación de productos y soluciones para el sector. En los últimos años, la firma amplió su oferta incorporando servicios integrales para estructuras de hormigón armado, paneles térmicos y autoportantes, sistemas de construcción en seco y nuevas alternativas orientadas tanto a empresas como a clientes particulares.

“Hoy no solamente ofrecemos materiales. Buscamos brindar una solución integral, desde la provisión hasta servicios vinculados a la construcción. Esa es nuestra manera de diferenciarnos y prepararnos para lo que viene”, señaló.

Con la mirada puesta en el futuro, González aseguró que la compañía mantiene un fuerte enfoque en el desarrollo minero y en las oportunidades que podrían surgir a partir de las grandes inversiones proyectadas para la provincia.

“Estamos 100% abocados a todo lo que son los servicios para la construcción vinculados al crecimiento que puede generar la minería. Nos estamos preparando para ese escenario”, concluyó.