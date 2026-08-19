El Gobierno modificó el régimen de inversiones mineras y creó un nuevo registro para el sector

La medida redefine los trámites para empresas y prestadores, incorpora nuevas exigencias y centraliza las gestiones en una plataforma digital.

El Gobierno modificó el régimen de inversiones mineras: qué cambia para empresas, proyectos y prestadores.

El Gobierno nacional modificó el funcionamiento del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera y puso en marcha un nuevo Registro de Inversiones Mineras (RIM), que concentrará la identificación de empresas, titulares de proyectos y prestadores de servicios alcanzados por los beneficios de la Ley 24.196. La medida comenzó a regir este miércoles 19 de agosto.

Los cambios fueron oficializados mediante la Resolución 68/2026 de la Secretaría de Minería, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario del área, Luis Lucero. Según la normativa, la actualización apunta a simplificar procedimientos administrativos, mejorar la identificación de los beneficiarios y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento.

Uno de los principales cambios es que todos los trámites vinculados con el régimen deberán realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), dentro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. La identificación se realizará mediante CUIT y, en caso de actuar a través de un representante, este deberá acreditar formalmente su condición de apoderado.

Qué cambia con el nuevo Registro de Inversiones Mineras El RIM funcionará como una base centralizada para individualizar a los beneficiarios del régimen y, cuando corresponda, también a cada proyecto minero. La normativa contempla además la asignación de un código único de identificación para los emprendimientos registrados.

Entre los principales puntos de la modificación se encuentran: