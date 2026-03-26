    • 26 de marzo de 2026 - 13:05

    "Misión de Mujeres, sostenerse sin romperse", un encuentro que vincula a las mujeres con la industria minera

    Organizado por la Fundación Mujeres en la Minería la invitación propone analizar el rol de las mujeres dentro del desarrollo de la industria minera local. Los detalles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El desarrollo de la actividad minera en San Juan lleva a repensar el rol de cada uno de los actores que forman parte de la cadena productiva. En ese contexto, desde la Fundación Mujeres en la Minería llevarán a cabo el encuentro "Misión de Mujeres, sosterse sin romperse", que buscará poner sobre la mesa el papel de las mujeres mineras, no solo de quienes están directamente ligada a la actividad, sino también emprendedoras que pueden ser parte del progreso.

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    “Es un encuentro en el que participarán entidades del Gobierno provincial, empresas, pymes, colaboradoras y mentoras que forman parte de la fundación. Está pensando para inspirar, conectar y potenciar el rol de las mujeres dentro del desarrollo productivo y la industria minera”, detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO Edith Flores, presidenta de la Fundación a cargo del evento.

    Buscando compartir un momento que permita crear redes, intercambiar ideas y abrir nuevos caminos, el evento contará en una primera parte con una puesta en común entre los actores intervinientes para luego, de la mano de Vanesa Flores, mentora en yoga, meditación y ayurveda; se propondrá una dinámica de calma activa. Posteriormente, la psicóloga Luciana Quiroga estará compartiendo detalles sobre su método “Vínculos Sanos”, una práctica con herramientas para que las personas puedan recuperar su autoestima, construir conexiones saludables y desarrollar la resiliencia.

    “Lo pensamos como un encuentro que, pese a la cantidad de personas que esperamos, alrededor de unas 200, queremos que sea íntimo, donde podremos recibir estos tips que van a permitir distinguir qué cosas nos rompen y qué nos construyen y nos deconstruyen”, indicó Flores.

    El cierre del evento estará a cargo de la cantante sanjuanina Giselle Aldeco, dándole un broche musical al encuentro de mujeres.

    La intensión es lograr con esta actividad reflexiones y oportunidades para seguir construyendo una minería más humana, inclusiva y con visión de futuro. Al respecto, Flores detalló que uno de los objetivos del encuentro es realizar un seguimiento de los proyectos de las mujeres que asistan, para acompañarlas en el proceso y ayudar a que se materialicen.

    Cómo ser parte de “Misión de Mujeres, sostenerse sin romperse”

    El evento se llevará a cabo el próximo lunes 30 de marzo, desde las 17 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Suipacha 377 sur, Capital). Para compartir una misma sintonía, desde la organización se propone un dress code formal con colores claros como blanco o beige.

    Quienes deseen ser parte del evento arancelado pueden adquirir el ticket haciendo clik aquí. Para mayor información y consultas las interesadas pueden comunicarse al 2644606484 o al correo electrónico [email protected]

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