El programa del Gobierno "Mujeres + Mineras" apuntan a fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres en zonas vinculadas al desarrollo minero.

"Mujeres+Mineras" llega a Ullum, Sarmiento y Valle Fértil con reuniones informativas para emprendedoras

El programa Mujeres + Mineras avanza en su implementación y desembarca con una nueva etapa informativa en distintos puntos de San Juan. En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán en los departamentos de Ullum, Sarmiento y Valle Fértil, con el objetivo de acercar la propuesta a las comunidades y sumar nuevas participantes.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, apunta a fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres en zonas vinculadas al desarrollo minero. En ese marco, se prevén encuentros presenciales donde se brindará información detallada sobre los alcances del programa y las herramientas disponibles.

Entre los principales componentes se destacan las instancias de formación, que incluyen capacitaciones, tutorías y mentorías orientadas a mejorar la planificación, la gestión y las oportunidades de crecimiento de los emprendimientos. A su vez, el programa contempla una línea de financiamiento con créditos de hasta 2 millones de pesos, destinados a la adquisición de maquinaria, equipamiento, capital de trabajo y servicios profesionales, entre otros aspectos clave para el desarrollo productivo.

image "Mujeres+Mineras" llega a Ullum, Sarmiento y Valle Fértil con reuniones informativas para emprendedoras La propuesta se lleva adelante en articulación con diversas instituciones, como WIM Argentina, el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, que acompañan los procesos de capacitación y asistencia técnica.

En su primera etapa, Mujeres + Mineras ya tuvo presencia en Jáchal, Iglesia y Calingasta, donde se seleccionaron 90 mujeres que participaron de un esquema formativo que incluyó contenidos sobre redes sociales, comunicación digital, educación financiera y comercio electrónico.