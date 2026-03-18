    • 18 de marzo de 2026 - 15:03

    "Mujeres+Mineras" llega a Ullum, Sarmiento y Valle Fértil con reuniones informativas para emprendedoras

    El programa del Gobierno "Mujeres + Mineras" apuntan a fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres en zonas vinculadas al desarrollo minero.

    Mujeres+Mineras llega a Ullum, Sarmiento y Valle Fértil con reuniones informativas para emprendedoras

    "Mujeres+Mineras" llega a Ullum, Sarmiento y Valle Fértil con reuniones informativas para emprendedoras

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El programa Mujeres + Mineras avanza en su implementación y desembarca con una nueva etapa informativa en distintos puntos de San Juan. En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán en los departamentos de Ullum, Sarmiento y Valle Fértil, con el objetivo de acercar la propuesta a las comunidades y sumar nuevas participantes.

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    La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, apunta a fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres en zonas vinculadas al desarrollo minero. En ese marco, se prevén encuentros presenciales donde se brindará información detallada sobre los alcances del programa y las herramientas disponibles.

    Entre los principales componentes se destacan las instancias de formación, que incluyen capacitaciones, tutorías y mentorías orientadas a mejorar la planificación, la gestión y las oportunidades de crecimiento de los emprendimientos. A su vez, el programa contempla una línea de financiamiento con créditos de hasta 2 millones de pesos, destinados a la adquisición de maquinaria, equipamiento, capital de trabajo y servicios profesionales, entre otros aspectos clave para el desarrollo productivo.

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    "Mujeres+Mineras" llega a Ullum, Sarmiento y Valle Fértil con reuniones informativas para emprendedoras

    La propuesta se lleva adelante en articulación con diversas instituciones, como WIM Argentina, el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, que acompañan los procesos de capacitación y asistencia técnica.

    En su primera etapa, Mujeres + Mineras ya tuvo presencia en Jáchal, Iglesia y Calingasta, donde se seleccionaron 90 mujeres que participaron de un esquema formativo que incluyó contenidos sobre redes sociales, comunicación digital, educación financiera y comercio electrónico.

    Cronograma de actividades de Mujeres + Mineras

    El cronograma de presentaciones prevé encuentros en territorio durante los próximos días:

    25 de marzo:

    Sarmiento, 9:00, CIC Los Berros

    Ullum, 18:00, Escuela EPET N° 9

    26 de marzo:

    Valle Fértil, 18:00, Escuela Agro Técnica Ejército Argentino

    Las interesadas en obtener más información o participar pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected]

    o vía WhatsApp al 2643239939.

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