"Mujeres+Mineras" llega a Ullum, Sarmiento y Valle Fértil con reuniones informativas para emprendedoras

El programa Mujeres + Mineras avanza en su implementación y desembarca con una nueva etapa informativa en distintos puntos de San Juan. En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán en los departamentos deUllum, Sarmiento y Valle Fértil, con el objetivo de acercar la propuesta a las comunidades y sumar nuevas participantes.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, apunta a fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres en zonas vinculadas al desarrollo minero. En ese marco, se prevén encuentros presenciales donde se brindará información detallada sobre los alcances del programa y las herramientas disponibles.
Entre los principales componentes se destacan las instancias de formación, que incluyen capacitaciones, tutorías y mentorías orientadas a mejorar la planificación, la gestión y las oportunidades de crecimiento de los emprendimientos. A su vez, el programa contempla una línea de financiamiento con créditos de hasta 2 millones de pesos, destinados a la adquisición de maquinaria, equipamiento, capital de trabajo y servicios profesionales, entre otros aspectos clave para el desarrollo productivo.
La propuesta se lleva adelante en articulación con diversas instituciones, como WIM Argentina, el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, que acompañan los procesos de capacitación y asistencia técnica.
En su primera etapa, Mujeres + Mineras ya tuvo presencia en Jáchal, Iglesia y Calingasta, donde se seleccionaron 90 mujeres que participaron de un esquema formativo que incluyó contenidos sobre redes sociales, comunicación digital, educación financiera y comercio electrónico.
Cronograma de actividades de Mujeres + Mineras
El cronograma de presentaciones prevé encuentros en territorio durante los próximos días:
25 de marzo:
Sarmiento, 9:00, CIC Los Berros
Ullum, 18:00, Escuela EPET N° 9
26 de marzo:
Valle Fértil, 18:00, Escuela Agro Técnica Ejército Argentino
Las interesadas en obtener más información o participar pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected]