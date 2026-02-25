25 de febrero de 2026 - 14:17

“Convocatoria a afiliadas fundadoras”, el llamado sanjuanino que espera contener a las mujeres mineras del país

Por medio de redes sociales comenzó a circular la convocatoria que hasta el momento ha tenido un gran número de adhesión. En qué consiste la propuesta que representará un hito en la historia de la minería nacional y local.

“Hoy nace un espacio histórico para la minería argentina”. Así abre el mensaje que se viralizó en las últimas horas por distintos grupos de WhatsApp como redes sociales. Conforme señala el texto, se busca a todas aquellas mujeres que de manera directa o indirectamente están vinculadas a la actividad minera. El objetivo: conformar el Sindicato de Mujeres Mineras Argentinas (SiMMA), el primer espacio de representación gremial que existiría en el país, surgido en San Juan.

Por el momento desde el espacio se manejan con reserva y cautela, debido a que se encuentran en instancias decisivas para la conformación de SiMMA. Sin embargo, Liliana Belbruno, una de las principales referentes detrás del proyecto, aseguró a DIARIO DE CUYO que la convocatoria ha tenido buena repercusión, superando las adhesiones esperadas en poco tiempo.

La convocatoria (que continúa abierta) está dirigida a operativas, técnicas, profesionales, administrativas, proveedoras, contratistas, formadoras y trabajadoras de la cadena de valor vinculadas a la minería. Las interesadas pueden ser tanto de San Juan como de cualquier parte del país.

“Queremos construir una representación federal, sólida y con identidad propia. Queremos defender derechos, promover igualdad real y fortalecer la capacidad y el crecimiento profesional de las mujeres en la industria minera argentina”, destaca el llamado realizado desde SiMMA.

Cómo ser parte de SiMMA

Aquellas mujeres que estén interesadas en la propuesta y quieran contar con mayor información al respecto se pueden comunicar al 2645448591. Por medio de ese contacto podrán además recibir la ficha de afiliación.

