Sandra Barceló será la primera Directora Ejecutiva que tendrá la Cámara Minera en su historia La empresaria que supo tener una intensa actividad en la política, ocupando cargos de importancia, asumirá un nuevo desafío: será la primera directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan.

Un nuevo desafío es el que está por encarar Sandra Barceló. Alejada de la carrera política que la supo ubicar en importantes cargos provinciales como municipales, esta vez asumirá como Directora Ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan, un cargo que no existía en la entidad, siendo así la primera en la historia de la cámara.

Barceló fue propuesta por la actual comisión directiva, encabezada por su presidente Iván Grgic y secundado por Analía García, quien se convirtió en la primera vicepresidenta mujer la CMSJ, y con el apoyo del resto de los miembros, fue elegida para coordinar la dirección ejecutiva, teniendo entre sus responsabilidades articular entre el gobierno, empresas y comunidad para lograr el crecimiento, estabilidad y buena relación entre todos los actores que intervienen en la actividad minera.

Cabe recordar que Barceló se encontraba alejada de la vida política. Estuvo 12 años a cargo de la Secretaría de Industria (primero en la gobernación de José Luis Gioja y luego con Sergio Uñac) y, cuando declinó su candidatura a intendente de la Capital, en 2019, fue convocada por Emilio Baistrocchi para liderar la Secretaría de Cultura de Capital, un cargo en el que estuvo dos años y medio.

Su renuncia, en junio del 2022, estuvo motorizada en parte por la decisión personal de continuar con sus estudios, culminando una maestría en la Universidad de San Andrés. Desde entonces estuvo enfocada en el ámbito privado, asesorando a empresas y pymes a tomar decisiones estratégicas combinando análisis de costo, vinculado con su profesión de contadora pública.

Ahora, se encuentra ante un nuevo desafío por delante en un cargo que tendrá mucho poder y voz en la Cámara Minera.